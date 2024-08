Rusia ordena evacuaciones en la región de Bélgorod ante ofensiva ucraniana sin precedentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rusia anunció el lunes la evacuación de los pobladores de un distrito en la región fronteriza de Bélgorod, ante una ofensiva ucraniana y en medio de una incursión armada en la región vecina de Kursk.

"Va a ser una mañana alarmante para nosotros: hay actividades enemigas en la frontera del distrito de Krásnaya Yaruga", declaró el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en un video divulgado por Telegram.

"Por la seguridad de la vida y la salud de nuestra población, estamos empezando a trasladar" a los habitantes de ese distrito, agregó.

Este distrito tiene alrededor de 14 000 habitantes, según cifras oficiales.

Las autoridades del distrito Belovski, situado también en Kurk, instaron a la población a trasladarse a zonas más seguras, cuando se cumple una semana de la incursión de las tropas ucranianas.

"La situación es muy tensa. Habrá autobuses para quienes puedan llegar por sí solos al punto de recogida en el pueblo de Dolguie Budi, en el ayuntamiento o en el asentamiento de Bushmeno, en el distrito de Obianski", escribió en su canal de Telegram el jefe de la administración distrital, Nikolái Balobúyev.

Una imagen tomada de un material publicado por el Ministerio de Defensa ruso el 12 de agosto de 2024 muestra un ataque con drones rusos contra vehículos blindados ucranianos en la región de Kursk. Fuente: AFP

Ucrania lanzó la semana pasada una incursión armada inédita en la región de Kursk, en la que según un alto responsable ucraniano participan miles de soldados.

La región de Bélgorod, vecina de la de Kursk, es blanco de bombardeos y ataques de drones ucranianos, lanzados, según Kiev, en represalia a la ofensiva rusa iniciada en febrero de 2022.

China pide desescalada ante avance ucraniano en Rusia

China urgió este lunes a las partes implicadas en la guerra en Ucrania a rebajar la tensión en momentos en que las fuerzas de Kiev avanzan en la región fronteriza rusa de Kursk.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió a todas las partes implicadas a seguir "tres principios" para no agravar la situación.

Se trata de "no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no avivar el fuego" del enfrentamiento, dijo el portavoz.

"China continuará manteniendo la comunicación con la comunidad internacional y desempeñando un papel constructivo para promover una solución política al conflicto", agregó el portavoz.

El gigante asiático se presenta como parte neutral en la guerra y afirma que no está enviando ayuda letal a ninguno de los bandos, a diferencia de Estados Unidos y otras naciones occidentales.

Sin embargo, China es un aliado político y económico de Rusia, y los miembros de la OTAN acusan a Pekín de "facilitador decisivo" de la guerra, que nunca ha condenado.