Inglaterra levanta la cuarentena para los vacunados en países en lista ámbar | Fuente: AFP

Los residentes en el Reino Unido que entren en Inglaterra a partir del 19 de julio procedentes de países en su lista ámbar no deberán hacer una cuarentena de diez días si han recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19, anunció este jueves el ministro británico de Transportes, Grant Shapps.



El Gobierno mantendrá la exigencia de realizar un test antes de viajar a Inglaterra y de una PCR en los primeros dos días de haber entrado en el país, dijo el ministro ante la Cámara de los Comunes (Baja), antes de agregar que se suprime la obligación de hacer un tercer test PCR a los ocho días de la llegada.



"Puedo confirmar que desde el 19 de julio, los residentes en el Reino Unido que estén totalmente vacunados mediante el sistema de inmunización británico no tendrán que guardar cuarentena cuando regresen a Inglaterra", dijo el político.



En su declaración, Shapps especificó además que los menores de 18 años que regresen de esos destinos en ámbar tampoco tendrán que aislarse ni someterse al test del octavo día.



En cuanto a los niños de entre 5 y 10 años solo deberán hacer la prueba de COVID-19 del segundo día y siguen exentos de estas normas los más pequeños..



El ministro puntualizó que los cambios anunciados "dan prioridad a los vacunados en el Reino Unido".



"Queremos dar la bienvenida de nuevo a los visitantes internacionales a este país y estamos trabajando para ampliar nuestro planteamiento a los vacunados procedentes de mercados importantes y destinos vacacionales para finales de verano, como Estados Unidos y la UE", un asunto del que habrá más información "a su debido tiempo", señaló.



El político aseguró que era consciente de lo duros que han sido los últimos meses tanto para los ciudadanos como para el sector de la aviación.



"No subestimo ni por un segundo lo difícil que han sido estos últimos 16 meses para aquellos que no han podido viajar para ver a sus familiares, y para el turismo y el sector de la aviación, por supuesto, y a ningún ministro le gustaría tener que volver a coartar la libertad y pedir a los ciudadanos que no viajen", dijo.



Durante su declaración, Shapp también confirmó que desde el próximo día 19 el Gobierno eliminaría la actual recomendación en contra de viajar a países en la lista ámbar: "Esto implica que las personas podrán viajar por placer, negocios y para ver a su familia en países de la lista ámbar".



Con relación a este punto, el ministro advirtió de que "un país en la lista ámbar podría aún pasar a la roja", de máximo riesgo y que obliga a hacer cuarentena en un hotel dispuesto por el Ejecutivo.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Qué nivel de protección brinda la vacuna de Pfizer?