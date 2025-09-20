Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Estonia destaca la respuesta "eficaz" de la OTAN a la intrusión de cazas rusos en su espacio aéreo

Tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sobre la isla de Vaindloo y permanecieron unos 12 minutos en la zona antes de salir.
Tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sobre la isla de Vaindloo y permanecieron unos 12 minutos en la zona antes de salir. | Fuente: EFE
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

Estonia acusó a Rusia de realizar actos provocativos para que los países occidentales se concentren en su propia defensa en vez de ayudar a Ucrania.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, ha puesto este sábado en valor la respuestas "eficaz" tras la entrada de tres aviones de combate rusos en espacio aéreo estonio el pasado viernes.

"El viernes vimos que la OTAN funciona de forma muy eficaz y muy bien, hasta el punto de que, si fuera realmente necesario emplear el último recurso, el uso de la fuerza, estaban preparados para eso", ha afirmado Pevkur en declaraciones a la televisión pública estonia, ERR. Pevkur ha subrayado así que "sabemos que somos capaces de defender el espacio aéreo estonio junto a nuestros aliados".

En cualquier caso, están revisando varios puntos de la defensa de Estonia con el Mando Supremo Aliado para Europa, ha revelado, y también están tratando la posibilidad de reforzar el flanco oriental de la Alianza.

"Hay varias consultas en marcha con aliados desde la tarde del viernes. Además, seguimos con nuestras propias medidas para combatir los drones y reforzar la vigilancia aérea", ha indicado.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Estonia denuncia estrategia rusia para desviar a Occidente

Pevkur ha resaltado que estas "provocaciones" son parte de la estrategia rusa para que los países occidentales se concentren en su propia defensa en lugar de ayudar a Ucrania.

"Debatir si debemos tener más aviones o defensas antiaéreas aquí es exactamente lo que quiere Rusia, que no enviemos ayuda a Ucrania, sino que nos ocupemos de nuestros propios asuntos (...). Es uno de los intereses estratégicos de Rusia, que Occidente se ocupe de sus propios asuntos (...). Es uno de los principales objetivos de Rusia con estas provocaciones", ha añadido.

El ministro ha defendido además "seguir con las cosas que tenemos que hacer" y ha mencionado en concreto la activación del Artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica para abrir consultas con los aliados.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiha, ha advertido de que este incidente es un indicio de la intención de Rusia de "escalar" el conflicto y ha emplazado a los demás países euroepos a colaborar más con Kiev y beneficiarse así de sus conocimientos para repeler los ataques rusos.

"Ningún otro país tiene los conocimientos que tiene Ucrania para repeler ataques aéreos combinados a gran escala. Podemos compartirlos con nuestros socios ante las crecientes amenazas rusas a su espacio aéreo. También tiene sentido conectar las defensas antiaéreas ucranianas y aliadas para defender juntos los cielos europeos sobre Ucrania y sobre otros países", ha apelado.

En la mañana del viernes tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sobre la isla de Vaindloo y permanecieron unos 12 minutos en la zona antes de salir.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Estonia OTAN Rusia

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA