Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Grandes sagas
EP 34 • 41:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01

Aumenta la tensión en Europa: Polonia anuncia que derribó "algunos de los drones" rusos que entraron a su territorio

Las Fuerzas Armadas de Polonia informaron en sus redes sociales que
Las Fuerzas Armadas de Polonia informaron en sus redes sociales que "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo fueron derribados. | Fuente: Fuerzas Armadas de Polonia
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Polonia confirmó que derribó varios drones rusos que cruzaron su frontera, en lo que calificó como una “violación sin precedentes” de su espacio aéreo, y advirtió a la población de las zonas afectadas mantenerse en casa mientras coordina acciones con la OTAN.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas anunció este miércoles en su cuenta en X que derribó "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo y que iniciaron "inmediatamente los procedimientos defensivos".

"Las fuerzas polacas y aliadas monitorearon docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas decidió neutralizarlos", indicaron en una publicación en X.

Asimismo, especificó que "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo fueron derribados y "se están realizando esfuerzos para localizar los posibles lugares de impacto de estos objetos".

El mismo mensaje destaca que el hecho es "una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de drones", país que hace parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En una publicación previa, informaron que su espacio aéreo fue "repetidamente violado por objetos tipo drones", lanzados por la federación rusa contra objetivos en territorio ucraniano durante la noche del martes.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

El mando polaco mencionó que las áreas amenazadas son las provincias del este Podlaquia, Mazovia y Lublin, e invita a la población a "quedarse en casa" durante el desarrollo de las operaciones militares.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó en su cuenta en X que "se realiza una operación relacionada con las múltiples violaciones del espacio aéreo polaco". Además, que mantiene comunicación constante con el presidente y el ministro de Defensa.

Mientras que el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, publicó también en X, que "están en contacto permanente con el comando de la OTAN". Al tiempo que exhortó a la población a "mantener la calma y a solo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales".


Polonia denuncia un "acto de agresión" ruso tras violar con drones su espacio aéreo

Polonia denunció este miércoles un "ataque" y acto de agresión" tras la violación de su espacio aéreo "sin precedentes" de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

"Como consecuencia del ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa en territorio ucraniano, se ha producido una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de objetos similares a drones. Se trata de un acto de agresión que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", señaló el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas en la red social X.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Polonia Europa Rusia

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA