Reino Unido dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán

Un dron tipo Shahed que en la madrugada del lunes alcanzó la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica Akrotiri en Chipre no fue lanzado desde Irán, confirmó este jueves el Gobierno británico.

Un portavoz dijo que la investigación inicial de las partes del aparato recuperadas indican "que se trató de un dron tipo Shahed, que no fue lanzado desde Irán", y que impactó antes de que el primer ministro, Keir Starmer, autorizara el uso por Estados Unidos de las bases británicas con fines defensivos.

La fuente señaló que el dron alcanzó un hangar del aeródromo -y no una pista, como se afirmó previamente- y que causó "daños mínimos", sin provocar víctimas.

Visita del ministro de Defensa a Chipre

El ministro británico de Defensa, John Healey, se encuentra este jueves en Chipre, donde se reúne con su homólogo chipriota y con el personal militar destinado a las dos bases británicas en la isla, la de Akrotiri, situada cerca de Limassol, que fue parcialmente desalojada tras ser atacada, y la de Dhekelia, próxima a Larnaca.

La visita se produce en medio de críticas al Gobierno laborista por su lenta respuesta frente al impacto del pasado lunes, al que siguieron otros ataques con drones que fueron interceptados, mientras que países europeos como Francia enviaron rápidamente efectivos para la defensa.