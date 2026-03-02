Gobierno chipriota confirma impacto de un dron iraní en una base británica ubicada en su territorio

El presidente de Chipre , Níkos Christodoulídis, confirmó este lunes que un dron Shahed, de producción iraní, impactó poco después de la pasada medianoche (local) en las base militar británica en Akrotiri, situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores.

El mandatario señaló en un video enviado a los medios locales que el dron impactó a las 00.03 hora local (22.03 GMT) y que, desde el primer momento, todos los servicios competentes de la república fueron puestos en alerta y en plena preparación operativa.

Se trata del primer ataque contra la RAF Akrotiri desde 1986, cuando la instalación recibió disparos de cohetes por parte de combatientes libios.

Situación

Christodoulídis subrayó que Chipre se encuentra en una región de especial inestabilidad geopolítica, que atraviesa una crisis sin precedentes, al tiempo que recalcó que su país no participará ni tiene intención de participar en ninguna operación militar.

Chipre, que se encuentra a solo 250 kilómetros de la costa del Líbano y unos 300 kilómetros de Israel, seguirá centrada en su papel humanitario, “siempre como parte de la solución y no del problema”, dijo Jristodoulides.

La base británica en Chipre

El Reino Unido mantiene en Chipre dos grandes bases militares, la de Akrotiri (sur-oeste) y Dhekelia (este), que abarcan aproximadamente el 3 % del territorio de la isla.

Establecidas en 1960 tras la independencia chipriota, constituyen enclaves estratégicos para labores de inteligencia, logística y operaciones militares del Reino Unido en el Mediterráneo oriental y Oriente Medio.

La propia Administración de las Bases Soberanas señaló en un comunicado que las autoridades han planificado la dispersión temporal del personal no esencial como medida de precaución tras el incidente con el dron durante la noche.

Chipre critica a Reino Unido

Asimismo, el Gobierno de Chipre ha "lamentado" este lunes la falta de una "garantía clara" por parte del Reino Unido sobre si sus bases en la isla, una de ellas atacada la pasada noche por un dron de fabricación iraní, están siendo usadas en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El portavoz gubernamental Konstantinos Letymbiotis expresó el "desagrado" porque el primer ministro británico, Keir Starmer, no haya asegurado de forma explícita que las bases de Akrotiri y Dekelia "en ningún caso serían utilizadas por motivos distinto del humanitario".

Starmer confirmó ayer que, aunque el Reino Unido no participó en los ataques, sí ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, con el fin de "proteger a ciudadanos británicos y aliados".