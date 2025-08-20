Últimas Noticias
La guerra no se detiene: Rusia ataca con un misil cuartel de las tropas ucranianas en Sloviansk [VIDEO]

En el cuartel atacado se hallaban estacionados efectivos de la 3ª brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
En el cuartel atacado se hallaban estacionados efectivos de la 3ª brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Las Fuerzas Armadas de Rusia informaron que utilizaron un misil Iskander, una serie de cohetes balísticos que se lanzan desde rampas móviles.

Las Fuerzas Armadas rusas atacaron con un misil Iskander un cuartel provisional de la tropas ucranianas en las afueras de Sloviansk, una de las mayores plazas fuertes de Ucrania en la región de Donetsk, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el comunicado castrense, que se acompaña con un vídeo que muestra el impacto de un misil contra un edificio, en el cuartel atacado se hallaban estacionados efectivos de la 3ª brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Los Iskander, de medio alcance y capaces de portar cargas tanto convencionales como nucleares, son cohetes balísticos que se lanzan desde rampas móviles, pero sus últimas modificaciones pueden cambiar su trayectoria durante el vuelo.

Rusia anuncia la captura de otras dos localidades durante ofensiva en Donetsk

Con anterioridad, el mando militar ruso anunció hoy la captura de otras dos localidades en el marco de su ofensiva en la región de Donetsk.

Según Defensa, las fuerzas de Moscú se hicieron con el control de Sujetske y Pankivski, a escasos kilómetros de la carretera entre las ciudades de Dobropilia y Pokrovsk, que defienden las tropas ucranianas.

Desde Dobropilia comienza la carretera de unos 50 kilómetros que la une al norte con Kramatorsk, la mayor plaza fuerte de Ucrania en la región de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022.

Además, Defensa indicó que las tropas rusas capturaron la localidad de Novoheorhiivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, junto la frontera administrativa con la región de Donetsk.

La región de Dnipropetrovsk no figura entre las anexionadas por Moscú en septiembre de 2022, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército crear una franja seguridad en el territorio de Ucrania para proteger las regiones fronterizas rusas.

Informes RPP

Ucrania y Rusia: Tres años en guerra sin visos de solución

Después de tres años, la guerra entre Rusia y Ucrania ingresa a una nueva etapa con el cambio de postura de Estados Unidos en la administración del nuevo presidente Donald Trump. Desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la "operación especial" de Vladimir Putin en febrero de 2022, el conflicto ha evolucionado, afectando a ciudades ucranianas y reconfigurando alianzas internacionales. Conozcamos más en el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rusia Ucrania Guerra en Ucrania

