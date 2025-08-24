Ucrania celebra el día de su independencia a 3,5 años de la invasión rusa: "Juntos no podemos perder"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A tres años y medio del inicio de la invasión rusa y con las perspectivas de paz enturbiadas por los continuos ataques y la negativa de Moscú a implicarse en unas negociaciones serias, Ucrania prosigue su rumbo de transformación en una nación equipada para seguir enfrentándose a lo que percibe como una amenaza existencial a su independencia.

El 34º Día de la Independencia de Ucrania, que coincide con el hito de los tres años y medio, fue conmemorado este domingo con celebraciones modestas y sin grandes despliegues debido a las hostilidades sin pausa a lo largo del frente y a la amenaza constante de ataques aéreos en todo el territorio.

Un alto precio



En la ciudad occidental de Leópolis, docenas de familias de soldados caídos acudieron al ayuntamiento para recibir de manera póstuma condecoraciones de manos del alcalde Andrí Sadovi.

"Ninguna condecoración puede aliviar el dolor que desgarra vuestros corazones. Solo podemos honrar a cada uno de los héroes y asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano", dijo Sadovi, mientras las familias de luto se esforzaban por contener las lágrimas y los niños, vestidos para la ocasión, miraban con curiosidad los galardones.

En febrero, cuando el presidente Volodímir Zelenski hizo públicos por última vez datos oficiales, al menos 46 000 soldados ucranianos habían muerto y 380 000 habían sido heridos, con decenas de miles en paradero desconocido, posiblemente muertos o en cautiverio ruso.

Cerca de allí, grupos de transeúntes, entre ellos soldados de permiso disfrutando de un descanso, se agrupaban alrededor de puestos de pequeños negocios montados por veteranos o por familias de militares caídos.

"Estamos pagando un alto precio por nuestra independencia, en una lucha que continúa día a día", comentó a EFE Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, reflejando la mezcla de resiliencia y aprehensión que expresan muchas personas en Ucrania.

Personas portan una bandera ucraniana y marchan durante una manifestación para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania en París, Francia, este domingo 24 de agosto. | Fuente: EFE

Sin paz a la vista

Mientras que muchos ucranianos ansían la paz, pocos creen que sea inminente, pues según perciben Rusia está determinada no solo a conquistar territorio, sino también a aplastar la independencia y la identidad ucranianas.

"Las posibilidades de un encuentro Putin-Zelenski son escasas porque (el presidente ruso Vladímir) Putin no tiene interés en la paz. Finge conversaciones para evitar sanciones", enfatizó Merezhko.

"Mientras las fuerzas de Putin ganen terreno en el campo de batalla, no negociará. Exigirá que todo sea a su manera y prolongará la guerra", dijo a EFE Olia Krivitska, una traductora de 36 años oriunda de Leópolis, a donde regresó hace poco desde Mikoláiv (sur), a donde fue como voluntaria para reconstruir edificios destruidos.

Algunos líderes de opinión señalan que, tras tres años y medio de guerra, la sensación de que lo peor ha pasado podría ser engañosa.

"Nuestra independencia sigue siendo frágil y todavía podemos perderla", escribió en Facebook el filósofo Volodímir Yermolenko. "Quienes están lejos del frente deben comprender que es imprescindible apoyar al Ejército. Sin él, no habrá Ucrania", agregó.

Un evento por el Día de la Independencia de Ucrania en Helsinki, Finlandia, este domingo 24 de agosto. | Fuente: EFE

Volverse más fuertes

A pesar de los desafíos, el Ejército ucraniano, cuyo núcleo está formado ahora por antiguos civiles -agricultores, chóferes, empleados de banca y otros que se presentaron voluntarios o fueron movilizados- sigue traando de impedir que Rusia logre avances significativos.

"Ucrania no es una víctima, es una guerrera", declaró Zelenski en su discurso con ocasión del Día de la Independencia. "Ucrania no mendiga; ofrece alianzas, cooperación, el mejor ejército de Europa, tecnologías de defensa avanzas y experiencia en resiliencia", subrayó.

Ucrania está revitalizando rápidamente su industria de defensa y produce ahora más sistemas de artillería que todos los países europeos combinados, además de situarse en cabeza en lo que respecta a otras tecnologías militares, escribió el analista militar Oleksandr Kovalenko para el grupo Resistencia Informativa.

Kovalenko argumentó que es importante evitar los errores cometidos en los primeros años de la independencia, cuando Ucrania renunció voluntariamente a gigantescos arsenales de armamento y señaló que los ucranianos, armados hasta los dientes, serán ellos mismos su "garantía de seguridad más fiable".

Pese a la frustración con el ritmo y el volumen del apoyo por parte de algunos aliados extranjeros, la gente cree que junto con sus socios, Ucrania puede derrotar la amenaza rusa a su soberanía.

"No estamos solos. Juntos, no podemos perder, estamos convencidos de ello", afirmó el diputado Merezhko.