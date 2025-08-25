Un crucero con 8500 personas que iba rumbo a Italia se detuvo en plena ruta por una avería en los motores

La nave 'MSC World Europa', con bandera maltesa, se detuvo a unas 8 millas al suroeste de la isla de Ponza con 6.496 viajeros y 2.089 miembros de la tripulación, informó la Guardia Costera de Italia.
Un crucero de la compañía MSC ha quedado detenido con 8585 personas mientras realizaba la ruta desde los puertos italianos de Génova (norte) y Nápoles (sur) y tendrá que ser remolcado, aunque la situación a bordo es "tranquila" y está controlada.
La nave 'MSC World Europa', con bandera maltesa, se detuvo a unas 8 millas al suroeste de la isla de Ponza con 6496 viajeros y 2089 miembros de la tripulación, informó la Guardia Costera de Italia.
El capitán ha verificado un "problema de naturaleza eléctrica" en los motores del crucero a las 7.25 hora local (5.25 GMT) y lo ha reportado al Centro de Coordinación de Auxilio Marino italiano.
Situación a bordo es "tranquila"
La situación a bordo es "tranquila" y está "bajo control", las condiciones meteorológicas en esta zona del mar Tirreno son "favorables" y los servicios esenciales para los pasajeros siguen estando "garantizados" por los generadores de la nave.
Dos remolcadores ya han zarpado de los puertos de Gioa Tauro y de Nápoles (sur) para asistir al crucero y conducirlo hasta el puerto napolitano.
Además, un grupo de técnicos de la naviera alcanzarán la nave para estudiar la avería e intentar resolverla.
Por precaución, se ha dispuesto el envío al lugar de dos naves de la Guardia Costera y de un helicópteros, mientras las autoridades italianas siguen "constantemente" la situación y mantienen contacto directo con la nave y con el armador.