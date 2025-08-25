Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Un crucero con 8500 personas que iba rumbo a Italia se detuvo en plena ruta por una avería en los motores

El capitán ha verificado un
El capitán ha verificado un "problema de naturaleza eléctrica" en los motores del crucero | Fuente: Andina (foto referencial)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La nave 'MSC World Europa', con bandera maltesa, se detuvo a unas 8 millas al suroeste de la isla de Ponza con 6.496 viajeros y 2.089 miembros de la tripulación, informó la Guardia Costera de Italia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un crucero de la compañía MSC ha quedado detenido con 8585 personas mientras realizaba la ruta desde los puertos italianos de Génova (norte) y Nápoles (sur) y tendrá que ser remolcado, aunque la situación a bordo es "tranquila" y está controlada.

La nave 'MSC World Europa', con bandera maltesa, se detuvo a unas 8 millas al suroeste de la isla de Ponza con 6496 viajeros y 2089 miembros de la tripulación, informó la Guardia Costera de Italia.

El capitán ha verificado un "problema de naturaleza eléctrica" en los motores del crucero a las 7.25 hora local (5.25 GMT) y lo ha reportado al Centro de Coordinación de Auxilio Marino italiano.

Situación a bordo es "tranquila"

La situación a bordo es "tranquila" y está "bajo control", las condiciones meteorológicas en esta zona del mar Tirreno son "favorables" y los servicios esenciales para los pasajeros siguen estando "garantizados" por los generadores de la nave.

Dos remolcadores ya han zarpado de los puertos de Gioa Tauro y de Nápoles (sur) para asistir al crucero y conducirlo hasta el puerto napolitano.

Además, un grupo de técnicos de la naviera alcanzarán la nave para estudiar la avería e intentar resolverla.

Por precaución, se ha dispuesto el envío al lugar de dos naves de la Guardia Costera y de un helicópteros, mientras las autoridades italianas siguen "constantemente" la situación y mantienen contacto directo con la nave y con el armador.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Italia Crucero

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA