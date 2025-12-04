Unión Europea de Radiodifusión acepta participación de Israel en Eurovisión y varios países se retiran en protesta

Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptaron este jueves en votación durante su asamblea general las reformas del festival planteadas por la organización de Eurovisión y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso.

"La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones", según el resultado de la votación que pudo ser consultado por EFE.

A fin de sofocar la polémica, la UER puso a votación de sus miembros (68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeos) una moción sobre las reformas, consistentes en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Entre las preguntas que se plantearon a los votantes figuraba si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel. Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

El voto fue secreto a petición de un grupo de países, entre ellos España, según indicaron fuentes próximas a la asamblea.

Postura contraria

España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos o Islandia habían defendido que su permanencia en el certamen dependería de que Israel fuese apartada por sus violaciones de los derechos humanos de los palestinos en la guerra de Gaza.

Inmediatamente después de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS), Irlanda (RTÉ), así como la radiotelevisión pública eslovena (RTV) e Islandia (RÚV) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.