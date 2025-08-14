Volodímir Zelenski habla con Javier Milei y anuncia la reanudación de consultas politicas entre sus países

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves que su país y Argentina reanudarán próximamente las consultas políticas a nivel de Ministerios de Exteriores tras conversar con el mandatario argentino, Javier Milei.

"Hemos acordado reanudar el formato de las consultas políticas entre nuestros Ministerios de Exteriores. Nuestros equipos trabajarán activamente para garantizar que se celebren lo antes posible", escribió en X.

Las relaciones entre Ucrania y Argentina presentan muchas áreas diferentes con potencial de cooperación, como la tecnología, la economía o la industria agrícola, agregó el presidente ucraniano.

Ucrania "necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables"

Zelenski informó a Milei de la situación diplomática, ante la cumbre del presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska (EE.UU.), y reiteró que Ucrania "necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables".

"Javier está dispuesto a realizar esfuerzos personales en pos de este fin. ¡Gracias!", escribió Zelenski, que también agradeció a Milei su participación en la coalición internacional para el retorno de los niños ucranianos en territorio ruso.

Además, los dos presidentes abordaron también en su conversación los "logros económicos" en Argentina y Zelenski felicitó a Milei por los resultados obtenidos a la hora de desregularizar la economía y controlar la inflación.

"Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia", concluyó.