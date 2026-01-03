“Bombardean con misiles”: Petro alerta sobre ataque a Venezuela y pide a OEA y ONU reunirse

Mediante un breve mensaje en su cuenta de X, el mandatario colombiano calificó el hecho como un ataque a Venezuela y pidió una reunión inmediata de los organismos internacionales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó la madrugada del sábado sobre bombardeos en la ciudad de Caracas, Venezuela, en medio de las tensiones entre el país caribeño y Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano señaló el hecho como un ataque a Venezuela, la cual dijo estaba siendo bombardeada con “misiles”.

En esa línea, pidió una reunión inmediata de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Explosiones en Caracas

Durante la madrugada del sábado varias explosiones fueron reportadas en Caracas, además del sobrevuelo de aviones en medio de la escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, por el despliegue que hizo el mandatario norteamericano, Donald Trump, de un contingente militar en el Caribe, así como la advertencia de ataques terrestres.

Registro de las detonaciones fue compartido en redes sociales, donde los usuarios señalan que estos ocurrieron en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, así como en la base militar de La Carlota.

De momento no hay ningún pronunciamiento de parte del régimen de Nicolás Maduro ni de la administración de Donald Trump respecto de estas explosiones.