Desbaratan a ‘Los Cirujanos del Cono Norte’: banda modificaba placas de vehículos robados para venderlos en provincia

En poder de estas personas, se han incautado dos vehículos que fueron reportados como robados entre los días 3 y 4 de febrero de este año.
En poder de estas personas, se han incautado dos vehículos que fueron reportados como robados entre los días 3 y 4 de febrero de este año.
La PNP detuvo a dos hombres y tres mujeres, presuntos integrantes de la banda, en un operativo realizado en Carabayllo, al norte de Lima.

Lima
Agentes de la Policía Nacional capturaron tres mujeres y a dos hombres, sindicados de integrar la organización criminal 'Los Cirujanos del Cono Norte', en un operativo realizado en el distrito limeño de Carabayllo, al norte de Lima.

Según la PNP, esta banda se dedicaba presuntamente al robo de vehículos, tras lo cual los llevaban a una casa, que funcionaba como taller de mecánica, y procedían a modificar las placas. El propósito era vender los coches en provincias.

Los detenidos fueron identificados por la PNP como César Rivera Peralta y Jesús Vilera Colón, además de las ciudadanas venezolanas Nazaret Justiniano Vázquez, Rachel Bellorín Colón y Estefany Chirino Suárez.

A los sospechosos, se les incautó dos vehículos reportados como robados entre los días 3 y 4 de febrero de este año, así como dos armas de fuego y diez municiones.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

