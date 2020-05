En parejas, habitualmente a un lado mujeres y al otro hombres, mirando su celular, pasan las ocho horas de castigo con que un decreto presidencial sanciona a quienes estén en la calle en horas no permitidas. La pena es también de multa, del equivalente a unos 145 dólares, pero no todos tienen ese dinero y muchos "no cancelan" cuando tras pasar las ocho horas salen libres del coliseo convertido en celda, comenta Asillanes.