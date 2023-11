Latinoamerica ¿Qué plantean los Colegios de Abogados de América Latina para luchar contra el crimen organizado?

¿Qué plantean los colegios de abogados de América Latina para luchar contra el crimen organizado? | Fuente: RPP

El decano del Colegio de Abogados de México, Alejandro Ruíz; el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán; y el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, analizaron qué mecanismos legales se deben implementar para luchar contra el crimen organizado en América Latina.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, los representantes de abogados de México, Ecuador y del Perú se reúnen por primera vez para participar en Lima en un foro internacional con el fin de abordar la criminalidad en la región.

"Es voluntad política"

César Bazán expresó su preocupación por la manera cómo la criminalidad avanza en México, Ecuador y Perú y cómo se organiza en otros países de Latinoamérica "exportando técnicas de delincuencia, delincuentes y sicarios". Por tal motivo, afirmó, lo que se busca una "forma común" de poder combatir a este flagelo.

"En estos casos es voluntad política. Recordemos el caso de Orellana. Orellana cometió delitos en el Perú, fugó a Colombia y en 30 días ya lo teníamos de regreso porque el Gobierno colombiano lo expulsó, entonces nosotros tenemos que hacer el incentivo en nuestros Gobierno para que esos delincuentes no esperen un proceso largo, sino que utilizando el proceso administrativo en cada uno de nuestros países se los expulse al país en donde se le está buscando", expresó.

Para César Bazán, una investigación criminal debe estar a cargo de la Fiscalía y no de la Policía Nacional debido a que este papel está señalado en la Constitución Política y debido al sistema de adversarios donde la dirección de la investigación corresponde a un fiscal para que en apoyo de la Policía presente elementos de prueba.

"El delincuente se prepara para atacar y la sociedad debe prepararse para defenderse. Este delincuente desde México llama a su equivalente de Ecuador y este al del Perú y entre los tres por teléfono coordinan acción para atacar a un banco en Colombia, México o Panamá. En 30 minutos lo hemos hecho. ¿Cuál es la capacidad de respuesta del Estado? El Estado debe tener capacidad de respuesta no solamente por voluntad política, sino también por la razón que en estos momentos estamos todos reunidos: coordinar todos los elementos necesarios para tener información conjunta y respuesta conjunta. Aquél, por ejemplo, que es expulsado de nuestro país, de México o de Ecuador y lo expulsamos a un país x, ingresa por cualquier otro lado, ingresa por Colombia o Bolivia", dijo.

Decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán; el decano del Colegio de Abogados de México, Alejandro Ruíz; y el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña. | Fuente: RPP

"Lo que nos falta es más compromiso"

Alejandro Ruíz señaló que se debe aplaudir los esfuerzos de los Gobiernos por crear los ámbitos para evitar el crimen organizado, pero también invocó una mayor participación de la sociedad civil en la "protección de los conciudadanos" para efectos de las condiciones de estabilidad necesarias y de seguridad de paz para todos.

"Necesitamos de alguna manera ser más profesionales todos, entender que lo básico en una sociedad es la sociedad, no los egos, no las personas, no los intereses. Tendremos que ir un poquito antes: reeducar esta sociedad porque algo nos está fallando en lo básico. Si pensamos que los niños dejaron de querer ser policías, militares y abogados, entre otros y ya la segunda profesión que se quiere es ser sicario, entonces estamos mal", aseguró.

En relación con la rapidez del incremento del crimen organizado a nivel regional, Alejandro Ruíz argumentó que eso se basa en que los "intereses particulares pueden dominar a los intereses públicos", por lo que es necesario que el estado de derecho "salvaguarde los procedimientos y los tiempos".

"Los procedimientos depende de la capacitación de las personas. Creo que todos debemos formar parte de un sistema jurídico en la medida que renunciemos a los egos y apliquemos el conocimiento, la experiencia y los valores a nuestras funciones, en ese sentido lo podemos encontrar. Los procedimientos pueden ser perfectos, lo que nos falta es más compromiso. La cuestión no de que venga el marco normativo, sino de las personas", manifestó.

Contra "un sistema inquisitivo"

Paúl Ocaña sostuvo que se debe reconocer que Latinoamérica está afectada por la delincuencia organizada y que esta criminalidad se ha incrementado. Es ahí, indicó, donde los Colegios de Abogados deben aportar para una construcción de leyes e ideas en pro de la sociedad.

"Sí aterrizo y regreso a mi país en relación con lo que me pregunta, en efecto existe una idea y una posibilidad de que nuevamente se reformen las leyes y estas reformas de leyes jamás pueden ir en contra de los derechos constitucionales ¿por qué? porque tenemos una Convención Interamericana de Derechos Humanos donde todos los países suscriptores debemos regirnos a ello. ¿Eso qué implica? Que, si nosotros ya estamos en un sistema adversarial en la parte penal, no podemos regresar de ninguna manera a un sistema inquisitivo donde existe el estado de policía, porque este estado va a generar muchas violaciones a derechos constitucionales. Pero lo que sí podemos hacer es construir otras ideas para estas reformas no solo en Ecuador en mi caso, sino que vayan planteando en otros países. Tenemos que tomar en cuenta que estas reformas no pueden irrumpir los derechos constitucionales y de los abogados", dijo.

Además, Paúl Ocaña argumentó que es necesario "despolitizar la justicia" para ser objetivos en las investigaciones criminales y dar la posibilidad a construir normas con el objetivo de una reacción inmediata contra el crimen organizado en la región.