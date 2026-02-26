Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ecuador tilda de “disparate” acusar a Daniel Noboa de asesinato de Villavicencio: claves de la declaración de alias ‘Pipo’

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. | Fuente: EFE
France 24

por France 24

·

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, rechazó las acusaciones formuladas por el narcotraficante Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, quien intentó vincular al presidente Daniel Noboa con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Las hijas del político fallecido declararon que se trata de un intento por “evadir la Justicia” y “lavar la cara al correísmo”. A continuación, las claves de la acusación, en el marco de un proceso de extradición.

Como “absurdas” calificó el Gobierno de Ecuador las declaraciones del narcotraficante y capo del cartel ‘Los Lobos’, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, quien–sin presentar pruebas– señaló al presidente Daniel Noboa de estar detrás del asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un crimen ocurrido en 2023 que conmocionó a América Latina y evidenció la escalada de la violencia en un país que fue considerado uno de los más seguros de la región.

Sus declaraciones se produjeron en medio de un interrogatorio ante un juzgado de Zaragoza, España, donde fue detenido durante un operativo en noviembre de 2025.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, rechazó los señalamientos, al subrayar que las acusaciones responden al temor de Chavarría ante su posible extradición y encarcelamiento en Ecuador.

“Absurdo. Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que ahora sí paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad”, remarcó Reimberg.

El titular de Interior reiteró la postura del Gobierno de Noboa de mantener una política de “cero impunidad” frente al crimen organizado. Además, anticipó que, de concretarse su extradición, Chavarría será recluido en la cárcel de máxima seguridad construida durante la actual Administración, destinada a albergar a cabecillas de organizaciones criminales.

El Gobierno ecuatoriano insiste en que la extradición de Chavarría es una prioridad dentro de su estrategia para desarticular las principales estructuras del crimen organizado en el país.

¿Qué se sabe de la declaración de alias ‘Pipo’ contra Noboa?

Según fuentes de la defensa del narcotraficante, citadas por la agencia de noticias EFE, el detenido declaró que una persona cercana al ministro John Reimberg, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Además de acusar al mandatario de estar supuestamente detrás del asesinado de Villavicencio, quien fue candidato en los comicios que llevaron a Noboa al Ejecutivo, el dirigente de Los Lobos aseguró que recibió amenazas por parte de un supuesto emisario vinculado al ministro Reimberg cuando se encontraba detenido en Málaga, España. El delincuente señaló que en la sala donde habría recibido las presuntas coerciones había cámaras de seguridad que deberían ser consultadas.

Incluso, alias ‘Pipo’ sostuvo que el Gobierno de su país busca sacarlo del negocio ilícito del narcotráfico al considerarlo un “competidor” dentro un mercado en el que, afirmó, el mandatario "está jugando un papel importante".

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, las hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio rechazaron las acusaciones del narcotraficante Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', contra el presidente Daniel Noboa, y aseguraron que forman parte de una estrategia para desviar la atención de las investigaciones judiciales y eludir responsabilidades.
En una entrevista con la agencia de noticias EFE, las hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio rechazaron las acusaciones del narcotraficante Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', contra el presidente Daniel Noboa, y aseguraron que forman parte de una estrategia para desviar la atención de las investigaciones judiciales y eludir responsabilidades. | Fuente: EFE

Sin embargo, no se conocen evidencias que respalden su declaración. Su acusación llega sin pruebas y en medio de un proceso judicial clave que podría devolverlo a su país para cumplir una condena, al tiempo que niega cualquier participación en el magnicidio de Villavicencio.

El hombre, acusado por Quito de más de 400 asesinatos y de ser el máximo líder de uno de los carteles de droga más peligrosos de América Latina, acusó a la Administración de Noboa de pretender “engañar” a las autoridades españolas para que lo extraditen a Ecuador.

Chavarría fue detenido el 16 de noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, tras permanecer prófugo durante años. De acuerdo con las investigaciones, el narcotraficante operaba desde el extranjero, principalmente entre Dubai y España, donde dirigía actividades ilícitas como tráfico de drogas, minería ilegal y extorsión.

¿Qué responde la familia de Fernando Villavicencio?

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, las hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio rechazaron las acusaciones del narcotraficante Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', contra el presidente Daniel Noboa, y aseguraron que forman parte de una estrategia para desviar la atención de las investigaciones judiciales y eludir responsabilidades.

Amanda Villavicencio afirmó que el líder de la organización criminal Los Lobos intenta “lavarle la cara al correísmo, lavarle la cara a Los Lobos e intentar salvarse él mismo”, tras negar su participación en el asesinato de su padre y acusar sin pruebas al mandatario ecuatoriano. “Están condenados, no hay a dónde correr realmente. Yo creo que las investigaciones han sido contundentes y las pruebas lo son también”, señaló junto a su hermana Tamia.

Tamia Villavicencio cuestionó la versión del delincuente y aseguró que, al momento del asesinato, ocurrido en agosto de 2023 durante la campaña electoral, Noboa no tenía relevancia política. “No es que no queremos que todos quienes puedan estar involucrados sean investigados, se trata de ir a las pruebas”, aseveró y agregó que el ahora jefe de Estado emergió como figura política tras el crimen, cuando su candidatura cobró impulso en un escenario marcado por la conmoción nacional.

Las hermanas Villavicencio sostienen que las declaraciones del cabecilla de 'Los Lobos' responden a un intento de desacreditar la investigación fiscal, que ha señalado como presuntos autores intelectuales a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, así como al exasambleísta Ronny Aleaga y al exministro José Serrano, todos vinculados a tramas de corrupción. “Existe un caso judicial fuerte, que tiene pruebas. No son solamente palabras de personas a las que les conviene este caos que se genera detrás de la investigación”, afirmó Amanda.

Finalmente, ambas señalaron que el asesinato de su padre forma parte de una estructura más amplia de crimen organizado con presuntas conexiones políticas. También consideraron que el presidente Noboa debería responder públicamente a las acusaciones en su contra, al recordar que gran parte de su respaldo electoral provino de votantes que apoyaban la candidatura de Villavicencio.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, calificó de
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, calificó de "absurdo" que el narcotraficante Wilmer Chavarría ('Pipo'), máximo líder de Los Lobos, la organización criminal más grande y poderosa del país andino, haya querido vincular este miércoles al presidente Daniel Noboa con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. | Fuente: EFE | Fotógrafo: José Jácome /ARCHIVO

Alias 'Pipo', el narco más buscado por Ecuador

Su nombre saltó a la escena pública tras su captura en España en noviembre de 2025, en una operación coordinada entre las fuerzas de seguridad ecuatorianas y españolas, que lo consideraban uno de los delincuentes más buscados de Ecuador.

Chavarría Barré es identificado como el máximo cabecilla de Los Lobos, una organización vinculada al narcotráfico, sicariato y atentados violentos, que ha extendido su influencia dentro y fuera del territorio ecuatoriano.

Según la Fiscalía ecuatoriana, alias ‘Pipo’ enfrenta investigaciones por múltiples delitos, entre ellos narcotráfico, robo y terrorismo, además de un presunto fraude procesal.

Las autoridades señalan que para evadir a la Justicia, utilizó múltiples identidades falsas, fingió su muerte durante la pandemia del COVID-19 y se sometió a cirugías estéticas con el fin de alterar su apariencia.

Las autoridades lo consideran una figura clave dentro del crimen organizado contemporáneo en Ecuador, en un contexto marcado por el fortalecimiento de bandas criminales con vínculos internacionales.

Su liderazgo en 'Los Lobos' lo posicionó como uno de los principales articuladores de redes criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad.

De hecho, luego de su captura, hace más de tres meses, el presidente Noboa afirmó públicamente que se trataba del delincuente “más buscado” por las autoridades de su país.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Daniel Noboa Ecuador Fernando Villavicencio

RPP TV

En Vivo

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA