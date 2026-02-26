Ecuador tilda de “disparate” acusar a Daniel Noboa de asesinato de Villavicencio: claves de la declaración de alias ‘Pipo’

Como “absurdas” calificó el Gobierno de Ecuador las declaraciones del narcotraficante y capo del cartel ‘Los Lobos’, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, quien–sin presentar pruebas– señaló al presidente Daniel Noboa de estar detrás del asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un crimen ocurrido en 2023 que conmocionó a América Latina y evidenció la escalada de la violencia en un país que fue considerado uno de los más seguros de la región.

Sus declaraciones se produjeron en medio de un interrogatorio ante un juzgado de Zaragoza, España, donde fue detenido durante un operativo en noviembre de 2025.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, rechazó los señalamientos, al subrayar que las acusaciones responden al temor de Chavarría ante su posible extradición y encarcelamiento en Ecuador.

“Absurdo. Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que ahora sí paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad”, remarcó Reimberg.

El titular de Interior reiteró la postura del Gobierno de Noboa de mantener una política de “cero impunidad” frente al crimen organizado. Además, anticipó que, de concretarse su extradición, Chavarría será recluido en la cárcel de máxima seguridad construida durante la actual Administración, destinada a albergar a cabecillas de organizaciones criminales.

El Gobierno ecuatoriano insiste en que la extradición de Chavarría es una prioridad dentro de su estrategia para desarticular las principales estructuras del crimen organizado en el país.

¿Qué se sabe de la declaración de alias ‘Pipo’ contra Noboa?

Según fuentes de la defensa del narcotraficante, citadas por la agencia de noticias EFE, el detenido declaró que una persona cercana al ministro John Reimberg, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Además de acusar al mandatario de estar supuestamente detrás del asesinado de Villavicencio, quien fue candidato en los comicios que llevaron a Noboa al Ejecutivo, el dirigente de Los Lobos aseguró que recibió amenazas por parte de un supuesto emisario vinculado al ministro Reimberg cuando se encontraba detenido en Málaga, España. El delincuente señaló que en la sala donde habría recibido las presuntas coerciones había cámaras de seguridad que deberían ser consultadas.

Incluso, alias ‘Pipo’ sostuvo que el Gobierno de su país busca sacarlo del negocio ilícito del narcotráfico al considerarlo un “competidor” dentro un mercado en el que, afirmó, el mandatario "está jugando un papel importante".