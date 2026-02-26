Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

'Nuremberg: El juicio del siglo': fecha de estreno, elenco, tráiler y todo sobre la película con Rami Malek y Russell Crowe

Un drama histórico que invita a reflexionar sobre uno de los procesos judiciales más importantes del siglo pasado y sobre las complejas decisiones humanas en tiempos de guerra.
Un drama histórico que invita a reflexionar sobre uno de los procesos judiciales más importantes del siglo pasado y sobre las complejas decisiones humanas en tiempos de guerra. | Fuente: Sony Pictures Classics
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La película llega a los cines este 26 de febrero con un elenco encabezado por Rami Malek y Russell Crowe, y revive uno de los capítulos más estremecedores del siglo XX.

Una confrontación histórica que expone la naturaleza del mal. Nuremberg: El juicio del siglo prepara su estreno en Perú este 26 de febrero, llevando a la pantalla grande los intensos juicios que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial.

Dirigida por James Vanderbilt, la cinta construye un relato sobrio y perturbador sobre la culpa y la responsabilidad. El elenco está liderado por Rami Malek, Russell Crowe y Michael Shannon, quienes dan vida a figuras clave de este proceso histórico.

La película, basada en el libro El nazi y el psiquiatra de Jack El-Hai, promete una experiencia cinematográfica intensa y reflexiva, que aborda el drama judicial desde una mirada humana y psicológica poco explorada en el cine.

Mira el tráiler de Nuremberg: El juicio del siglo a continuación...

¿De qué trata Nuremberg?

Ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comenzaba a dimensionar los horrores del Holocausto, la historia sigue al psiquiatra del ejército estadounidense Douglas Kelley.

Su misión es tan delicada como inquietante: evaluar el estado mental de Hermann Göring, ex mariscal del Reich y uno de los principales jerarcas del régimen nazi, junto a otros altos funcionarios capturados.

A través de intensos interrogatorios y enfrentamientos psicológicos, la cinta explora la mente de algunos de los responsables de los crímenes más atroces del siglo pasado, al mismo tiempo que plantea preguntas incómodas sobre justicia y moralidad.

Además de Rami Malek y Russell Crowe, la película cuenta con las actuaciones de Leo Woodall, John Slattery y Michael Shannon.

Además de Rami Malek y Russell Crowe, la película cuenta con las actuaciones de Leo Woodall, John Slattery y Michael Shannon.Fuente: Sony Pictures Classics

¿Quiénes actúan en Nuremberg?

El elenco principal incluye a:

  • Rami Malek como Douglas Kelley
  • Russell Crowe como Hermann Göring
  • Leo Woodall como el sargento Howie Triest
  • John Slattery como Burton C. Andrus
  • Mark O'Brien como John Amen
  • Colin Hanks como Gustave Gilbert
  • Wrenn Schmidt como Elsie Douglas
  • Lydia Peckham como Lila
  • Michael Shannon como Robert H. Jackson
  • Richard E. Grant como Sir David Maxwell Fyfe
  • Lotte Verbeek como Emmy Göring
  • Andreas Pietschmann como Rudolf Hess
  • Steven Pacey como George C. Marshall
  • Paul Antony-Barber como Francis Biddle
  • Giuseppe Cederna como el papa Pío XII
Tanto en Rotten Tomatoes como en Metacritic, la película ha recibido críticas generalmente favorables por su enfoque histórico y las actuaciones del elenco.

Tanto en Rotten Tomatoes como en Metacritic, la película ha recibido críticas generalmente favorables por su enfoque histórico y las actuaciones del elenco.Fuente: Sony Pictures Classics

¿Qué dicen las críticas de Nuremberg?

En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 72% de reseñas positivas (sobre 193 críticas), mientras que en Metacritic obtuvo 61 puntos sobre 100, lo que indica valoraciones generalmente favorables. El consenso destaca la actuación imponente de Russell Crowe y su sólido enfoque como drama histórico, aunque señala que su ritmo pausado limita una exploración más profunda del tema.

Matt Zoller Seitz, de RogerEbert.com, le otorgó tres de cuatro estrellas y la describió como un drama serio y sin pretensiones que busca educar, inspirar y entretener. En contraste, Peter Bradshaw, de The Guardian, fue más crítico y cuestionó algunos aspectos del enfoque narrativo, así como la interpretación de Rami Malek.

La historia sigue al psiquiatra Douglas Kelley, asignado a evaluar a Hermann Göring y a otros altos funcionarios nazis mientras los Aliados preparan los históricos Juicios de Núremberg.

La historia sigue al psiquiatra Douglas Kelley, asignado a evaluar a Hermann Göring y a otros altos funcionarios nazis mientras los Aliados preparan los históricos Juicios de Núremberg.Fuente: Sony Pictures Classics

¿Cuándo se estrena Nuremberg en Perú?

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025, donde recibió una ovación de pie de cuatro minutos. Un mes después llegó a los cines de Estados Unidos. Ahora, Nuremberg: El juicio del siglo estrenó en Perú este jueves 26 de febrero en salas a nivel nacional.

'Nuremberg: El juicio del siglo' llega a los cines de Perú a nivel nacional desde el jueves 26 de febrero.

'Nuremberg: El juicio del siglo' llega a los cines de Perú a nivel nacional desde el jueves 26 de febrero.Fuente: Sony Pictures Classics

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Código Pulp

EP04 | T1 | El Boom Pulp en la literatura peruana con temática de fantasía, terror y ci-fi

Es innegable que la literatura peruana está viviendo un Boom Pulp propio, diferenciado del resto de Latinoamérica, pues está ligado a escritores no pertenecientes a clases privilegiadas ni a territorios de la Lima pituca, así como a circuitos de venta alternativos como las ferias provinciales. Con este fenómeno que rompe fronteras sociales han nacido decenas de editoriales nuevas, especializadas en fantasía, terror y ciencia-ficción, y caracterizadas por la juventud y desprejuicio cultural de sus editores. Hablaremos de este Boom Pulp con dos de sus protagonistas: la editora Tania Huerta (Editorial Pandemónium) y la autora Yelinna Pulliti.
Código Pulp
Código Pulp
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Nuremberg: El juicio del siglo Nuremberg Rami Malek Russell Crowe

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA