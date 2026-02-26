'Nuremberg: El juicio del siglo': fecha de estreno, elenco, tráiler y todo sobre la película con Rami Malek y Russell Crowe

La película llega a los cines este 26 de febrero con un elenco encabezado por Rami Malek y Russell Crowe, y revive uno de los capítulos más estremecedores del siglo XX.

Una confrontación histórica que expone la naturaleza del mal. Nuremberg: El juicio del siglo prepara su estreno en Perú este 26 de febrero, llevando a la pantalla grande los intensos juicios que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial.

Dirigida por James Vanderbilt, la cinta construye un relato sobrio y perturbador sobre la culpa y la responsabilidad. El elenco está liderado por Rami Malek, Russell Crowe y Michael Shannon, quienes dan vida a figuras clave de este proceso histórico.

La película, basada en el libro El nazi y el psiquiatra de Jack El-Hai, promete una experiencia cinematográfica intensa y reflexiva, que aborda el drama judicial desde una mirada humana y psicológica poco explorada en el cine.

¿De qué trata Nuremberg?

Ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comenzaba a dimensionar los horrores del Holocausto, la historia sigue al psiquiatra del ejército estadounidense Douglas Kelley.

Su misión es tan delicada como inquietante: evaluar el estado mental de Hermann Göring, ex mariscal del Reich y uno de los principales jerarcas del régimen nazi, junto a otros altos funcionarios capturados.

A través de intensos interrogatorios y enfrentamientos psicológicos, la cinta explora la mente de algunos de los responsables de los crímenes más atroces del siglo pasado, al mismo tiempo que plantea preguntas incómodas sobre justicia y moralidad.

Además de Rami Malek y Russell Crowe, la película cuenta con las actuaciones de Leo Woodall, John Slattery y Michael Shannon.Fuente: Sony Pictures Classics

¿Quiénes actúan en Nuremberg?

El elenco principal incluye a:

Rami Malek como Douglas Kelley

como Douglas Kelley Russell Crowe como Hermann Göring

como Hermann Göring Leo Woodall como el sargento Howie Triest

como el sargento Howie Triest John Slattery como Burton C. Andrus

como Burton C. Andrus Mark O'Brien como John Amen

como John Amen Colin Hanks como Gustave Gilbert

como Gustave Gilbert Wrenn Schmidt como Elsie Douglas

como Elsie Douglas Lydia Peckham como Lila

como Lila Michael Shannon como Robert H. Jackson

como Robert H. Jackson Richard E. Grant como Sir David Maxwell Fyfe

como Sir David Maxwell Fyfe Lotte Verbeek como Emmy Göring

como Emmy Göring Andreas Pietschmann como Rudolf Hess

como Rudolf Hess Steven Pacey como George C. Marshall

como George C. Marshall Paul Antony-Barber como Francis Biddle

como Francis Biddle Giuseppe Cederna como el papa Pío XII

Tanto en Rotten Tomatoes como en Metacritic, la película ha recibido críticas generalmente favorables por su enfoque histórico y las actuaciones del elenco.Fuente: Sony Pictures Classics

¿Qué dicen las críticas de Nuremberg?

En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 72% de reseñas positivas (sobre 193 críticas), mientras que en Metacritic obtuvo 61 puntos sobre 100, lo que indica valoraciones generalmente favorables. El consenso destaca la actuación imponente de Russell Crowe y su sólido enfoque como drama histórico, aunque señala que su ritmo pausado limita una exploración más profunda del tema.

Matt Zoller Seitz, de RogerEbert.com, le otorgó tres de cuatro estrellas y la describió como un drama serio y sin pretensiones que busca educar, inspirar y entretener. En contraste, Peter Bradshaw, de The Guardian, fue más crítico y cuestionó algunos aspectos del enfoque narrativo, así como la interpretación de Rami Malek.

La historia sigue al psiquiatra Douglas Kelley, asignado a evaluar a Hermann Göring y a otros altos funcionarios nazis mientras los Aliados preparan los históricos Juicios de Núremberg.Fuente: Sony Pictures Classics

¿Cuándo se estrena Nuremberg en Perú?

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025, donde recibió una ovación de pie de cuatro minutos. Un mes después llegó a los cines de Estados Unidos. Ahora, Nuremberg: El juicio del siglo estrenó en Perú este jueves 26 de febrero en salas a nivel nacional.

'Nuremberg: El juicio del siglo' llega a los cines de Perú a nivel nacional desde el jueves 26 de febrero.Fuente: Sony Pictures Classics

