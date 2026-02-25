Tolima vs. Táchira: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Tolima vs. Táchira se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El Deportes Tolima apostará por mantener la ventaja 1-0 que consiguió en Venezuela para pasar de fase ante el Táchira, que apunta a remontar bajo el liderazgo de jugadores experimentados como Adalberto Peñaranda.

En ese sentido, se espera que jugadores que descansaron en el partido anterior como el portero Neto Volpi; los laterales Junior Hernández y Cristian Arrieta; el central Anderson Angulo; los centrocampistas Cristian Trujillo y Juan Pablo Nieto; el creativo Juan Pablo 'Tatay' Torres', y el atacante Adrián Parra sean inicialistas contra Táchira.



¿Cómo llegan Tolima y el Táchira a la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El club colombiano viene de caer 3-2 ante el Cucutá en el Apertura de la Primera A, mientras que el Táchira llega de ganarle 3-2 a Monagas.

¿Cuándo y dónde juegan Tolima vs Táchira en vivo por la Fase 2 de Copa Libertadores?

El partido está programado para el jueves 26 de febrero en el Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué). El recinto tiene una capacidad para 28,100 espectadores.

💫 Velocidad y agilidad, encarador y habilidoso, sin duda alguna un mediocampo de lujo 🔥



Brayan Palmezano ya es AURINEGRO 😮‍💨#VamosTáchira 💛🖤 pic.twitter.com/EOvoJOj8Gu — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) February 25, 2026

¿A qué hora juegan Táchira vs Tolima en vivo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia , el partido Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela , el partido Táchira vs Tolima comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 8:30 p.m. En Brasil, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Tolima vs Táchira en vivo por TV?

El partido de Tolima contra Táchira será transmitido por la señal de ESPN 2 y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Tolima vs Táchira: alineaciones posibles

Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Juan José Mera, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto; Edwar López, ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez y Adrián Parra.

Táchira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Carlos Calzadilla, Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda; Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero.

(Con información de EFE)