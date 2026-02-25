Tolima vs. Táchira: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Tolima vs. Táchira se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.
El Deportes Tolima apostará por mantener la ventaja 1-0 que consiguió en Venezuela para pasar de fase ante el Táchira, que apunta a remontar bajo el liderazgo de jugadores experimentados como Adalberto Peñaranda.
En ese sentido, se espera que jugadores que descansaron en el partido anterior como el portero Neto Volpi; los laterales Junior Hernández y Cristian Arrieta; el central Anderson Angulo; los centrocampistas Cristian Trujillo y Juan Pablo Nieto; el creativo Juan Pablo 'Tatay' Torres', y el atacante Adrián Parra sean inicialistas contra Táchira.
¿Cómo llegan Tolima y el Táchira a la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?
El club colombiano viene de caer 3-2 ante el Cucutá en el Apertura de la Primera A, mientras que el Táchira llega de ganarle 3-2 a Monagas.
¿Cuándo y dónde juegan Tolima vs Táchira en vivo por la Fase 2 de Copa Libertadores?
El partido está programado para el jueves 26 de febrero en el Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué). El recinto tiene una capacidad para 28,100 espectadores.
¿A qué hora juegan Táchira vs Tolima en vivo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?
- En Perú, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.
- En Colombia, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.
- En Chile, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.
- En Argentina, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 8:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 8:30 p.m.
- En Brasil, el partido Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.
¿Dónde ver el Tolima vs Táchira en vivo por TV?
El partido de Tolima contra Táchira será transmitido por la señal de ESPN 2 y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.
Tolima vs Táchira: alineaciones posibles
Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Juan José Mera, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto; Edwar López, ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez y Adrián Parra.
Táchira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Carlos Calzadilla, Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda; Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero.
(Con información de EFE)