Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El Parlamento de Ecuador aprueba una "histórica" Ley para la Atención Integral del Cáncer

Ley para la Atención Integral del Cáncer fue aprobada con 142 votos.
Ley para la Atención Integral del Cáncer fue aprobada con 142 votos. | Fuente: Facebook Asamblea Nacional del Ecuador
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Según detalló la Asamblea en un comunicado, la ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud mediante políticas públicas orientadas a la promoción, prevención, atención especializada, rehabilitación, cuidados paliativos, investigación y seguimiento.

La Asamblea de Ecuador (Parlamento) aprobó este miércoles la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, una norma catalogada como "histórica" por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y que establece por primera vez un marco legal permanente para la prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento integral de esta enfermedad en el país.

El texto fue aprobado con 142 votos, de manera que el correísmo, el oficialismo, Pachakutik (partido indígena) y el Partido Social Cristiano (PSC) se pusieron de acuerdo en aprobar el texto.

Este será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

Según detalló la Asamblea en un comunicado, la ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud mediante políticas públicas orientadas a la promoción, prevención, atención especializada, rehabilitación, cuidados paliativos, investigación y seguimiento.

Además, la norma amplía los derechos de las personas con cáncer al garantizar, entre otros aspectos, el acceso a atención en salud mental, la estabilidad laboral reforzada durante el tratamiento y el denominado derecho al olvido oncológico.

Asimismo, dispone una atención prioritaria para niñas, niños y adolescentes y crea instrumentos como el Plan Nacional del Cáncer y la Red Nacional Especializada de Atención.

Durante la sesión plenaria, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, destacó que la aprobación de la norma envía un mensaje de unidad política y compromiso institucional al priorizar la vida y la salud por encima de las diferencias ideológicas.

Por su parte, el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Juan José Reyes, indicó que el proyecto cuenta con financiamiento técnicamente sustentado y fue elaborado mediante un proceso participativo que incluyó a instituciones públicas, especialistas, academia y organizaciones de la sociedad civil. 

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ecuador Cáncer

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA