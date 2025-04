Elecciones en Ecuador: ¿Qué dijeron Daniel Noboa y Luisa González tras emitir su voto?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La candidata del correísmo a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía que no intervengan "a favor o en contra" en las urnas y que "se garantice la democracia correctamente", al votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo, y en la que se enfrenta al actual presidente, Daniel Noboa.

"Hago un llamado a la fuerza pública, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia correctamente. A no intervenir en el conteo de votos en las urnas, sino a estar garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más", dijo González en declaraciones a la prensa tras depositar su voto.

La candidata correísta votó pasadas las 9:15 (hora local) en la unidad educativa Carlos Pomerio Zambrano, en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabí, una población rural donde González creció.

González llegó acompañada de su equipo caminando bajo la lluvia con un fuerte dispositivo de seguridad mientras era coreada por la población a grito de "Luisa presidenta".

La candidata de la Revolución Ciudadana, partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró que este domingo van a cambiar "la historia de Ecuador en unidad".

"Izquierda, derecha y centro nos hemos unido en un hecho histórico, sin precedentes en la patria. Nos hemos unido para recuperar la democracia y la justicia social. Todos: partidos, empresarios y sociedad civil organizada. Ecuador reescribe la historia hacia un futuro de dignidad", dijo la candidata.

González aseguró que en la víspera de la votación recibió "reportes" donde se intentaron "sembrar" actas marcadas para ella y lo denunció en sus redes sociales, pero no hizo más referencia a posibles irregularidades en la votación.

Después de la celebración de la primera vuelta, tanto Noboa como González denunciaron, sin aportar pruebas en ningún caso, de presuntas irregularidades tanto en el proceso de votación como luego en el escrutinio.

Rápidamente, esas denuncias fueron descartadas por las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos mayores delegaciones de observadores desplegadas en el país, quienes determinaron que no había indicios para sostener esta narrativa de fraude.

No obstante, el CNE aceptó el pedido del Gobierno de prohibir que se vote en el teléfono en la mano después de que Noboa denunciara que había zonas donde grupos criminales habían extorsionado presuntamente a electores para votar a favor de González y que esto debían demostrar supuestamente con una fotografía de su voto.

El candidato a la Vicepresidencia por Revolución Ciudadana y compañero de fórmula de González, el exministro de Economía, Diego Borja, votará alrededor de las 10:30 (hora local) en la institución educativa de Manuel Cordova Galarza, en la ciudad de Quito.

Noboa, tras sufragar: "Hoy ganamos"

Por su parte, Noboa emitió este domingo su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y se dirigió a su residencia de playa, donde esperará los resultados.

"Hoy ganamos. Hoy será un día importante para la historia del Ecuador", dijo el candidato antes de salir del aula donde votó en Olón, la comuna de playa de la costera provincia de Santa Elena donde el mandatario tiene fijada su residencia.

Al igual que en la primera vuelta, el jefe de Estado llegó a la escuela Antonio Moya Sánchez, ubicada en el centro de la comunidad, acompañado de su esposa, la 'influencer' Lavinia Valbonesi y sus tres hijos.

Vestido con una camisa morada, color de su formación Acción Democrática Nacional (ADN), ingresó rápidamente al aula y votó junto a su hijo para luego coger de la mano a su hija mayor, a pesar de los reclamos de la madre, su exesposa Gabriela Goldbaum, de que exponga a su hija en ámbitos políticos.

El sábado, Goldbaum, quien ha acusado al presidente de violencia vicaria al dificultarle hablar con la hija cuando está con él, entre otras acciones, emitió un comunicado donde acusó a Noboa y a Valbonesi de publicar una nueva foto de su hija en sus redes sociales públicas, "a pesar de que es una niña y no un trofeo de campaña".

La votación del mandatario se realizó en medio de un estricto control de seguridad que mantuvo cerrada las calles aledañas al centro educativo, de donde el candidato y su familia salió con el puño en alto.

Decenas de policías, militares y miembros de la seguridad presidencial se ubicaron desde la madrugada en los exteriores del lugar con tanquetas y motos, mientras que otros permanecían en los balcones de casas cercanas. Otro grupo recorría las calles de la comunidad para evitar cualquier incidente.

Además, varios agentes se instalaron en la calle de ingreso a la escuela para registrar las mochilas y bolsos de las demás personas que debían votar en el sitio.

Noboa amaneció este domingo en Olón y cerca de las 7:00 (hora local) visitó junto a su esposa el Santuario Blanca Estrella de la Mar, en donde participó de una pequeña misa por el Domingo de Ramos y conversó con algunos de los habitantes de la comunidad.

Luego se trasladó hacia la ciudad de Guayaquil, para acompañar a Valbonesi a sufragar en una universidad de la urbe, donde la pareja se fotografió con las mujeres de la mesa electoral.