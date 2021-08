Guatemala registró este jueves 66 muertes por el coronavirus | Fuente: EFE

Guatemala registró este jueves 66 muertes por el coronavirus y 5 826 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta de contagios en uno solo día desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.



El Ministerio de Salud guatemalteco informó en su actualización de datos de la COVID-19 que los 5 826 nuevos casos fueron detectados tras llevar a cabo 15 284 pruebas el miércoles, tanto en el ámbito público como privado.



En total, Guatemala suma 428 096 contagios de la COVID-19 y 11 339 muertes debido al coronavirus, la cifra de fallecimientos más alta de Centroamérica por encima de Honduras y El Salvador, que acumulan aproximadamente 8 500 y 7 000 decesos, respectivamente.



Los datos de la cartera sanitaria señalan además que la incidencia acumulada del virus es de 2 539 contagios por cada 100 000 personas y que la letalidad es de 64,1 perecimientos por cada 100.000 habitantes.



TERCERA OLA DE LA PANDEMIA

Guatemala se encuentra enfrentando la tercera ola de la enfermedad desde el 14 de junio, según advirtió en aquel momento la ministra de Salud, Amelia Flores.



Desde entonces, el país pasó de un promedio de 20 muertes diarias a casi 45, con picos de hasta 70 decesos en 24 horas, especialmente en las últimas semanas.



El mismo crecimiento se ha totalizado con la cantidad de contagios, especialmente en los últimos días rondando las 4 000 y 5 000 pruebas positivas a diario.



Debido al aumento de casos y muertes por la COVID-19, el Gobierno ordenó el pasado 13 de agosto un estado de calamidad por 30 días y también decretó un toque de queda de 10 de la noche a 4 de mañana.



El estado de calamidad, sin embargo, podría no entrar en vigor si no es ratificado por el Congreso a más tardar este viernes.



Los principales hospitales guatemaltecos han señalado públicamente en las últimas dos semanas, mediante ruedas de prensa de su personal, que están al tope de su capacidad para atender a pacientes contagiados por la enfermedad.



El 68 % de las 11 339 víctimas mortales de la COVID-19 en Guatemala eran hombres y un 32 % eran mujeres.



Sin embargo, la cantidad total de muertes causadas por la pandemia podría ser bastante superior, según un estudio divulgado en marzo por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos.



De acuerdo al documento, entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 se contabilizaron más de 15 000 fallecimientos por la COVID-19, con base en datos del Registro Nacional de Personas (estatal), que tiene más cobertura que el Ministerio de Salud.



El primer caso del coronavirus en Guatemala fue detectado el 13 de marzo de 2020.



Según diversos índices internacionales, la nación centroamericana tiene uno de los peores registros de vacunación en Latinoamérica, con menos de 600 000 personas inmunizadas con dos dosis.

(Con información de EFE)

