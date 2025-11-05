Últimas Noticias
Tribunal Supremo de Bolivia anula sentencia de 10 años contra la expresidenta Jeanine Áñez y ordena liberarla

Áñez, detenida en marzo de 2021, había sido condenada en 2022 tras ser acusada de violar las normas constitucionales que salvaguardan el orden democrático y por una presunta conspiración para derrocar a su rival y predecesor, el izquierdista Evo Morales. | Fuente: EFE
France 24

por France 24

·

La Corte Suprema de Bolivia ordenó la liberación de la expresidenta tras varios años de detención. Áñez había sido vinculada con procesos judiciales derivados del gobierno interino que encabezó en 2019 tras una cruenta crisis política en el país.

El Tribunal Supremo de Bolivia (TSJ) anuló el miércoles 5 de noviembre la sentencia de diez años de prisión contra la exmandataria interina Jeanine Áñez, tras cuatro años y ocho meses de encarcelamiento por un caso conocido como 'golpe de Estado II', relacionado con la crisis política y social de 2019.

"Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz", informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

La ultraconservadora Jeanine Áñez (2019-2020), detenida en marzo de 2021, había sido condenada en 2022 tras ser acusada de violar las normas constitucionales que salvaguardan el orden democrático y por una presunta conspiración para derrocar a su rival y predecesor, el izquierdista Evo Morales.

En ese momento, un tribunal boliviano la sentenció a 10 años de prisión, pero ella siempre negó los cargos.

"Vulneraciones al ordenamiento legal"

Romer Saucedo detalló que durante la revisión de la sentencia "se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente. Esas vulneraciones han afectado el debido proceso y también los derechos que ella goza".

"Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia", añadió.

Previamente, la defensa de Áñez presentó un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular el fallo emitido en diciembre de 2023. Los abogados de la exmandataria interina señalaron que debía ser procesada mediante un juicio de responsabilidades por su condición de expresidenta y no por la vía ordinaria.

Evo Morales denunció un "golpe de Estado"

Áñez fue condenada por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado, tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en noviembre de 2019 y de todo su gabinete.

En ese momento, Evo Morales denunció un "golpe de Estado" en su contra, luego de una serie de protestas sociales en el país, entre denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de 2019.

En agosto pasado, dos tribunales departamentales también anularon los juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles durante su gestión interina, casos que fueron llevados al Poder Legislativo para un juicio de responsabilidades.

La legislación boliviana reserva el juicio de responsabilidades a altos miembros del Estado, como presidentes, vicepresidentes y magistrados de los altos tribunales.

