Martín Vizcarra: “Dimos todas las facilidades para el vuelo de Evo Morales”

Martín Vizcarra y Evo Morales | Fuente: Andina

Esta mañana, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que por razones políticas se suspendió el permiso que tenía el avión que llevaba a Evo Morales para recargar combustible en Lima y dirigirse de regreso a México.

“La ruta que teníamos prevista para regresar era la misma: regresar por Lima, sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar a lima a recargar combustible y regresar a México”, indicó.

De acuerdo con Ebrard, esto lo llevó a formular “un plan B”: pedir ayuda al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien le facilitó la posibilidad de aterrizar en Asunción, Paraguay para recargar el combustible necesario para regresar a México.

Sobre esta situación fue consultado el presidente del Perú, Martín Vizcarra, quien se encuentra actualmente en la región Piura, hasta donde llegó para la inauguración de un nuevo centro de salud del distrito de Canchaque.

“El día de ayer, en horas de la mañana, el gobierno de México pidió a través de la cancillería parar en lima para dar combustible. Cargó combustible y salió con rumbo a Bolivia pero tuvo unos problemas. Regresó a Lima y le dimos todas las facilidades”, explicó el jefe de Estado en declaraciones a la prensa.

Sobre estos “problemas” también fue consultado el Canciller peruano Gustavo Meza Cuadra, quien descartó que se haya tratado de una cuestión de "valoraciones políticas" y aseguró que el plan inicial no implicaba que el avión en el que viajaba el expresidente boliviano volviera a recargar gasolina en suelo peruano.

“La idea era que se iba de Perú a Bolivia y de ahí se iba directamente a México. En cumplimento a nuestro compromiso era de facilitar ese traslado. Luego de que ha surcado los suelos peruanos se nos comunica de que la intención ya no era de partir hacia México sino que quería hacer una escala técnica en Perú. (…) Dada la hora y que no era el plan inicial, un nuevo escenario, sí se podría considerar alguna otra posibilidad. De los términos más cordiales se me dijo que se iba a ver otra posibilidad y así ocurrió”, explicó en declaraciones a RPP Noticias.