Nayib Bukele tras proclamarse ganador: El Salvador será el primer país "democrático" con un "partido único"

Ante el aumento de casos de inseguridad ciudadana ¿Es factible el plan bukele?

EL Gral. de la PNP en retiro José Baella manifestó que no debería darse ni plan Bukele, ni plan Boluarte, si no el "Plan Perú" ya que las soluciones tienen que ser dadas de acuerdo a la realidad del Perú y no la de otras países. Además señaló que las construcciones de las nuevas cárceles se deben realizar en las partes más altas y alejadas para que los reos no tengan comunicación alguna.