OMS entregará 504 000 dosis contra COVID-19 a Nicaragua | Fuente: EFE

El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizó la entrega de 504 000 dosis de la vacuna de la COVID-19 en el corto plazo, como parte del mecanismo Covax, que suministra el medicamento a países pobres.



"Nicaragua recibirá 504 000 dosis de la vacuna AstraZeneca, durante las próximas semanas", dijo la vicepresidenta, Rosario Murillo, en una alocución en la que se negó a dar fecha de la entrega, supuestamente para no crear expectativas.



El anuncio de la también primera dama coincidió con el que hizo en la víspera la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuando informó desde Washington que los países beneficiados "podrían recibir" las vacunas "a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo del segundo trimestre de 2021".



Murillo agregó que el mecanismo Covax, junto con la asociación Alianza GAVI, "están confiados en que podrán cumplir su compromiso con Nicaragua, que consiste en entregar durante el año 2021 las vacunas contra la COVID-19 necesarias para dar cobertura al 20 % de nuestra población".



Esto significa que, en lo que resta del año, unas 2,6 millones de personas serían vacunadas contra la COVID-19 en Nicaragua.



Hasta ahora el Gobierno nicaragüense no ha anunciado cuáles serán los sectores de la población que tendrán prioridad para ser vacunados.



Según datos del Gobierno, que no gozan del crédito de los médicos, la pandemia ha dejado 169 muertos y 6 253 casos confirmados en Nicaragua desde marzo pasado.



Mientras, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que sí cuenta con el respaldo del gremio médico, ha registrado 2 947 fallecidos por neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como 12 716 casos sospechosos, considerados así debido a que solamente el Gobierno tiene acceso a las pruebas PCR y sus resultados.



El Gobierno del presidente Daniel Ortega hasta ahora no ha establecido restricciones para detener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, promueve aglomeraciones, y aplica mínimas medidas de prevención social.



El manejo de la pandemia en Nicaragua ha hecho que la OMS y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresaran su preocupación en diferentes oportunidades.

(Con información de EFE)

