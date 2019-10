Asasif es una necrópolis situada en la orilla occidental del Nilo en Tebas, cerca de Deir el Bahari y al sur de la necrópolis de Dra Abu el-Naga. Contiene principalmente tumbas de altos funcionarios egipcios de las dinastías XVIII (1550 y 1295 a. C.), XXV (747 a 664 a. C.) y XXVI (664 a 525 a. C.).

