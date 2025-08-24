Últimas Noticias
Irán condena los ataques de Israel contra Yemen y los tacha de “crimen de guerra”

Un niño mira el humo tras los ataques israelíes en Saná
Un niño mira el humo tras los ataques israelíes en Saná | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los rebeldes hutíes afirmaron que Israel ha lanzado este domingo varios ataques contra una compañía petrolera y una central eléctrica en la capital del Yemen, Saná.

Irán condenó enérgicamente este domingo los bombardeos israelíes contra la capital yemení, Saná, controlada por los rebeldes hutíes, que alcanzaron instalaciones civiles e infraestructuras estratégicas, y los calificó de “crimen de guerra”.

“El ataque de hoy contra instalaciones de servicios básicos, aeropuertos, puertos, centrales eléctricas y almacenes de alimentos demuestra la hostilidad del régimen sionista (Israel) hacia el desarrollo y la prosperidad de los países de la región”, denunció en un comunicado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.

Baghaei aseveró que la agresión, que dejó varios muertos y decenas de heridos, constituye un “crimen de guerra y un crimen contra la humanidad”.

La aviación israelí bombardeó este domingo varios objetivos en Saná y sus alrededores en respuesta, según Tel Aviv, a los ataques con drones y misiles lanzados por los hutíes de Yemen, que junto con los palestinos de Hamás, el grupo Hizbulá del Líbano y varias milicias iraquíes conforman la alianza informal antiisraelí conocida como ‘Eje de la Resistencia’, liderada por Irán.

Los rebeldes hutíes lanzan con frecuencia misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la mayoría son interceptados, y justifican sus ataques como actos de solidaridad con los palestinos frente a lo que denominan la “masacre” en Gaza.

Los enfrentamientos se intensificaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos —principal aliado de Israel— que entró en vigor en mayo de este año.

El portavoz de la diplomacia iraní destacó hoy la solidaridad del pueblo yemení con los palestinos de Gaza y afirmó que los países islámicos tienen la “responsabilidad legal y moral” de actuar de inmediato para detener el “genocidio en curso” en el enclave costero palestino.

Asimismo, Baghaei instó a que la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), convocada para este lunes en Yeda, Arabia Saudí, otorgue una “atención especial” a estos acontecimientos.

Tags
Irán Israel Yemen Genocidio en Gaza Palestina

