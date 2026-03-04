EE.UU. ejecutó a hombre que asesinó a un policía en Florida

Las autoridades de Florida ejecutaron el martes a Billy Leon Kearse, condenado por asesinar a un agente de Policía, en la que supone la tercera aplicación de la pena capital en 2026 en el estado, que el año pasado batió su récord con 19 ejecuciones.

Kearse, de 53 años, recibió la inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en el norte del estado, a las 6:24 p.m. (hora local) del martes, informó el Departamento Penitenciario de Florida.

El reo se encontraba en el corredor de la muerte desde 1991, cuando un tribunal lo condenó por matar a un policía con su propia arma reglamentaria, tras ser detenido por conducir en dirección contraria a la vía.

Kearse carecía de licencia válida de conducir y, después de un forcejeo, arrebató la pistola al agente y le disparó catorce veces.

Aunque el Tribunal Supremo de Florida ordenó una nueva sentencia al entender que el jurado no había dispuesto de toda la información necesaria durante su primer veredicto, el hombre fue de nuevo condenado a la pena capital en 1997.



Tercera ejecución en Florida en lo que va del año

Antes de Kearse, las autoridades de Florida ya habían ejecutado a otros dos reos este año y tienen programadas dos ejecuciones más este mes.

El 17 se aplicará la pena capital a Michael King por el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer, en 2008; y el 31 será ejecutado el expolicía James Duckett, condenado por la violación y asesinato de una niña de 11 años, en 1987.

El estado batió el año pasado su récord anual con 19 ejecuciones, lo que representó dos de cada cinco de los 47 procedimientos de pena de muerte en todo Estados Unidos el año pasado, según el Death Penalty Information Center.

Desde que se restableció la pena de muerte, en 1976, en Estados Unidos el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

