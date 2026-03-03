¿Cómo está organizado el Estado Islámico de Irán y qué rol cumple el Ayatolá?

El último sábado, el ayatolá Alí Jamenei fue abatido en medio de los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel hacia Irán. El jefe supremo de la nación islámica tenía 86 años y llevaba casi 40 años en el poder.

Su deceso ha abierto una incógnita en la continuidad del régimen islámico que rige el país desde 1979. Esto debido a los amplios poderes que concentraba su figura, que no eran solo políticos, sino religiosos y que, además, tenía la última palabra en las más importantes instituciones iraníes.

Jameneí fue abatido, el último sábado, durante los bombardeos en Irán. Fuente: EFE

¿Cómo está organizado Irán y cuál es el papel determinante que cumple el Ayatolá?

Según indica la Constitución iraní promulgada en 1979, su forma de estado es una república teocrática pues basa sus preceptos en el Corán y en la guía espiritual y política de los imanes, a quienes consideran sucesores del profeta Mahoma. Por ello, todas sus leyes y reglamentos se fundan en criterios islámicos.

La república está constituida por 3 poderes autónomos entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Todos ellos, según la constitución, bajo la tutela del líder supremo.

El Poder Legislativo actúa por intermedio del Parlamento, cuyos integrantes son elegidos por sufragio universal cada 4 años. El Poder Ejecutivo actúa por intermedio del presidente de la república y sus ministros, y el Poder Judicial por intermedio de los Tribunales de Justicia.

En cuanto al presidente de la república, este tiene la más alta jerarquía del país, solo por debajo del Ayatolá. Es elegido también cada 4 años por voto universal y debe tener ciertas condiciones: origen y ciudadanía iraní; calidad de dirigente; un pasado intachable; honesto y devoto; ser fiel y creyente en los fundamentos de la República Islámica de Irán y en la religión oficial del país.

Entre sus funciones está la elección del Gabinete ministerial, compuesto por 19 ministros, el cual debe contar con el voto de confianza del Parlamento.

El Poder Judicial está dirigido por el Consejo Supremo de la Magistratura que se encarga de designar a los jueces y controlar la aplicación de las leyes. Está conformado por 5 miembros: el presidente de la Corte Suprema, el procurador general de la nación y tres jueces elegidos entre todos los magistrados. Los 5 deben ser expertos en derecho islámico y su cargo es por 5 años.

El líder supremo o Guía es considerado el jefe de Estado y la máxima autoridad política y religiosa del país, con cargo vitalicio.Fuente: EFE

¿Cuál es el papel determinante que cumple el ayatolá en la administración del Estado?

El líder supremo o Guía es considerado el jefe de Estado y la máxima autoridad política y religiosa del país, con cargo vitalicio. Bajo su jefatura directa se encuentran las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama militar encargada de preservar el sistema teocrático.

El Guía es designado por la Asamblea de Expertos, un cuerpo integrado por 88 clérigos, elegidos por voto universal cada 8 años. Aunque una de sus funciones es supervisar al líder supremo, no existe registro de que hayan objetado alguna de sus disposiciones.

Asimismo, el jefe supremo designa directamente al presidente de la Corte Suprema y a 6 de los 12 integrantes del Consejo de Guardianes de la Revolución. Los otros 6 son designados, a su vez, por el presidente de la Corte Suprema, con la aprobación del Parlamento.

Cabe destacar que el Consejo de Guardianes es una de las instituciones más poderosas del Estado iraní. Sus miembros son elegidos cada 6 años en dos tandas, de modo que cada 3 años se renueva la mitad.

Su función es aprobar los proyectos de ley del Parlamento, asegurándose de que estén conformes a las leyes islámicas. Además, tienen la facultad de determinar a los candidatos a la Presidencia de la República, al Parlamento y a la Asamblea de Expertos.

El líder supremo también designa directamente a los integrantes del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, un órgano administrativo encargado de asesorar al Ayatolá y de mediar, en caso de disputas, entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, aunque, en la práctica, esa función se extiende a todos los órganos de Gobierno.

La cantidad de sus miembros varía a discrecionalidad del Guía supremo, siendo que, originalmente, su número era de 13, en 2007 aumentó a 27 y, actualmente se compone de 44 funcionarios y 1 invitado, elegidos cada 5 años por edicto del líder supremo.

El Consejo de Discernimiento también es encargado de instituir el consejo transitorio de 3 miembros -Presidente de la República, presidente del Poder Judicial y un miembro del Consejo de Guardianes- que asume las funciones del Ayatolá en caso de fallecimiento.

Finalmente, el líder supremo tiene la facultad de remover, sin consulta con el Parlamento, al presidente de la república, al presidente de la Corte Suprema, a los propios parlamentarios y, en general, a cualquier funcionario del Gobierno.