Irán eleva a 108 las niñas muertas en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur del país

En el momento del ataque, había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.

Las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de al menos 108 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán (sur) que además ha dejado 60 heridas, en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

El último balance ha sido publicado por la Fiscalía del condado de Minab, antes de apuntar que varias niñas seguirían todavía bajo los escombros de la escuela primaria Shajare Tayebé. En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radamehr ha explicado que ya hay una operación en marcha para retirar los escombros del edificio de la escuela. "A pesar de este ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otros puntos de la ciudad", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha reaccionado a estas "pérfidas acciones del enemigo" y ha subrayado que hay una "respuesta aplastante" por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

Condenan los "crímenes perpetrados por los invasores"

En concreto señala al "brutal régimen estadounidense" y al "corrupto régimen sionista" por los bombardeos sobre Irán. "El enemigo piensa que la nación de Irán se rendirá ante sus lamentables demandas con estas cobardes acciones", ha apuntado.

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha denunciado este ataque contra la escuela. "Ha sido bombardeada a plena luz del día, cuando estaba llena de estudiantes. Decenas de niñas inocentes han sido asesinadas", ha publicado en redes sociales. "Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta", ha advertido Araqchi.

También el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha expresado su condena por el "bárbaro", "cobarde" e "inhumano" bombardeo de la escuela Minab, en el sur del país.

Esta es la primera comunicación oficial de Pezeshkian desde el inicio a primera hora de este sábado de los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán. "Este acto bárbaro es una página negra más en el historial de los incontables crímenes perpetrados por los invasores de esta tierra que jamás será borrado de la memoria histórica de nuestra nación. Comparto el profundo pesar con el noble pueblo de Minab", ha publicado Pezeshkian en su página web oficial.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.