Benjamín Netanyahu dice que hay "señales" de que Alí Jamenei está muerto tras ataques de EE.UU. e Israel

Alí Jamenei es el líder del régimen iraní que busca derrocar Israel y Estados Unidos.
| Fuente: EFE/Composición RPP
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

Netanyahu ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este sábado que hay "muchas señales" de que el líder supremo Alí Jamenei murió en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial tuvo como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní.

El ataque de este sábado ha matado a "varios de los principales líderes" de Irán implicados en el programa nuclear, ha asegurado Netanyahu, quien tras una primera jornada que ha señalado como "histórica", ha indicado que Tel Aviv continuará atacando "varios objetivos del régimen".

En un mensaje a la ciudadanía iraní, ha indicado que se presenta una enorme "oportunidad" de hacer caer el régimen, insistiendo en que tendrá "su momento" para salir a las calles y "acabar el trabajo" para conseguir derrocar a la República Islámica.

Benjamín Netanyahu Alí Jamenei Irán Estados Unidos EE.UU.

