¡Celebra el capitán! Renzo Garcés anotó el gol del triunfo de Alianza Lima ante UTC en Cajamarca [VIDEO]

Renzo Garcés apareció en el final para darle el triunfo de Alianza Lima y de paso el liderato del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima venció 1-0 a UTC en Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. El gol de la victoria lo anotó Renzo Garcés cuando faltaban pocos minutos para el final del partido.

El agónico triunfo del cuadro blanquiazul llegó a través de Garcés (90+1), que tras un tiro de esquina se elevó por encima de todos para anotar de cabeza, superando así a su excompañero, el arquero Ángelo Campos.

Garcés celebró con sus compañeros y con los miles de hinchas blanquiazules asistentes en el estadio Héroes de San Ramón.

El también jugador de la Selección Peruana atraviesa un buen momento. De momento, suma tres anotaciones y es el goleador de Alianza en el Apertura 2026.

Así fue el gol de Renzo Garcés en el Alianza vs UTC. | Fuente: L1 Max

UTC vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas

UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Arce, Lliuya, Camacho, Muñoz; De Jesús.

DT: J. Albornoz.

Alianza Lima: Duarte; Huamán, Chávez, Garcés, Carbajal; Advíncula, Pavez, Vélez, Cantero, Castillo; Ramos.

DT: Pablo Guede.