WWE Elimination Chamber 2026: conoce la cartelera confirmada, horarios y dónde ver el evento en vivo

El camino a WrestleMania casi termina, y la última parada es Elimination Chamber
| Fuente: WWE
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

Poco a poco se va tomando forma la cartelera de WrestleMania 42, y Elimination Chamber será clave en el camino al magno evento, ya que los ganadores de ambas luchas obtendrán una oportunidad por un título mundial.

Desde su debut en el lejano Survivor Series 2002, la Elimination Chamber se ha convertido en una de las estipulaciones más esperadas por los fanáticos de la WWE. Aunque en los últimos años su diseño y estructura han cambiado, la importancia de ganar esta lucha rumbo a WrestleMania se mantiene intacta.

A continuación, RPP te presenta todo lo que debes saber sobre este evento, que tiene como plato fuerte las 'Cámaras de la eliminación' masculina y femenina: horarios, cartelera completa y las superestrellas confirmadas que buscarán hacerse con la victoria.

¿Cuándo y dónde será el WWE Elimination Chamber 2026?

La esperada 'Cámara de la eliminación', que representará la última oportunidad de luchar por un título mundial en WrestleMania 42, se llevará a cabo este sábado 28 de febrero en el United Center de Chicago, y marcará el primer evento televisado de la WWE en esta arena en los últimos 32 años.

¿A qué hora inicia WWE Elimination Chamber 2026 en vivo en Sudamérica?

  • En Perú, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 7:00 p. m.
  • En Ecuador, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 7:00 p. m.
  • En Colombia, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 7:00 p. m.
  • En Bolivia, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 8:00 p. m.
  • En Venezuela, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 8:00 p. m.
  • En Chile, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 9:00 p. m.
  • En Paraguay, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 9:00 p. m.
  • En Argentina, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 9:00 p. m.
  • En Brasil, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 9:00 p. m.
  • En Uruguay, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 9:00 p. m.

¿A qué hora inicia WWE Elimination Chamber 2026 en vivo en México y USA?

  • En México, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 6:00 p. m.
  • En Los Ángeles, California, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 4:00 p. m.
  • En Phoenix, Arizona, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 5:00 p. m.
  • En Chicago, Illinois, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 6:00 p. m.
  • En Nueva York, Nueva York, WWE Elimination Chamber 2026 inicia a las 7:00 p. m.
Cartelera completa de WWE Elimination Chamber 2026

  • Elimination Chamber Match 'Masculino'
  • Elimination Chamber Match 'Femenino'
  • Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk (c) vs. Finn Bálor
  • Campeonato Intercontinental Femenino: Becky Lynch (c) vs. AJ Lee

¿Dónde ver WWE Elimination Chamber 2026 en vivo por TV?

Como viene siendo habitual en todos los eventos de la WWE, la transmisión en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN: Unlimited. Por su parte, para Latinoamérica y el resto del mundo, el evento podrá disfrutarse a través de Netflix.

WWE Elimination Chamber 2026: ¿quiénes están clasificados a la ‘Cámara de la eliminación’?

A lo largo de las últimas semanas se han disputado luchas clasificatorias para definir quiénes competirán por una oportunidad mundial en WrestleMania 42, y los clasificados —tanto en la lucha masculina como en la femenina— son los siguientes:

Elimination Chamber Match 'Masculino'

  • Randy Orton
  • LA Knight
  • Cody Rhodes
  • Je'Von Evans
  • Trick Williams
  • Jey Uso
Randy Orton se convierte en la superestrella con más participaciones en la Elimination Chamber, mientras que Je’Von Evans hace historia al ser el competidor más joven en participar, con apenas 21 años.

| Fuente: WWE

Elimination Chamber Match 'Femenino'

  • Tiffany Stratton
  • Rhea Ripley
  • Alexa Bliss
  • Asuka
  • Kiana James
  • Raquel Rodríguez
En esta lucha, solo Alexa Bliss y Asuka saben lo que es ganar una Elimination Chamber, en 2018 y 2023, respectivamente.

| Fuente: WWE

Tags
WWE Elimination Chamber 2026 Elimination Chamber Lucha Libre

