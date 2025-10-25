Tensión en Medio Oriente: Israel anuncia la muerte de un comandante de Hezbolá tras un nuevo ataque en el sur del Líbano

Israel ha identificado al fallecido como Zayn al Abidin Husein Fatouni, comandante de la unidad antitanque del Batallón de la Fuerza Raduán.

El Ejército israelí ha anunciado la muerte de un comandante de la fuerza de élite Radwan del partido-milicia chií Hezbolá en un nuevo ataque efectuado en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor con el grupo armado.

Israel ha identificado al fallecido como Zayn al Abidin Husein Fatouni, comandante de la unidad antitanque del Batallón de la Fuerza Raduán, que "participaba en los esfuerzos por restablecer la infraestructura terrorista de Hezbolá en el sur del Líbano".

Los medios libaneses se han limitado a confirmar la muerte de una persona en un ataque israelí contra un vehículo en la región de Nabatiye, en el sur del país.

Un dron israelí habría lanzado un proyectil contra un vehículo cerca de la Escuela de Haruf, en Sekrane, y habría causado la muerte de una persona, según informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

El vehículo se incendió tras el impacto y los servicios de emergencia respondieron enviando ambulancias al lugar. La agencia de noticias oficial libanesa, NNA, también recoge este ataque y especifica que se produjo en torno a la 12.30 horas (11.30, hora peninsular española).

El ataque tuvo lugar cerca de la casa de Abbas Karki, miembro del partidi-milicia chií libanés Hezbolá, quien falleció este viernes en otro ataque israelí. Karki era, según ha informado Israel, responsable en el sur del Líbano, de las operaciones logísticas de las milicias de Hezbolá.