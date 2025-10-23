Israel dice haber matado a ocho gazatíes que participaron en el ataque del 7 de octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército de Israel aseguró este jueves que, a lo largo de sus ataques en Gaza, mató a ocho milicianos gazatíes que participaron en ataque del 7 de octubre de 2023, en el que 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 secuestradas en territorio israelí.

"Siguiendo un análisis de inteligencia, puede ahora revelarse que el Ejército y el Shin Bet eliminaron de forma precisa a ocho terroristas que se infiltraron en territorio israelí y tomaron parte de la brutal masacre", recoge un comunicado de las fuerzas armadas israelíes.

Cuatro de ellos, asegura, participaron en el secuestro de Noa Argamani y su novio, Avinatan Or, así como del rehén Eitan Mor, en el festival de música Nova, que se celebraba a escasos kilómetros de la Franja el día del ataque.

Los combatientes murieron en distintos ataques el 26 y 22 de agosto, 30 de mayo y 25 de marzo, detalla el comunicado.

Ejército identificó a otros fallecidos

Por otro lado, el Ejército identificó otros fallecidos entre octubre y julio a los que acusa también de participar en el ataque.

Las fuerzas armadas difundieron imágenes de los vídeos grabados durante el 7 de octubre en las que aparecen únicamente dos de los fallecidos, Ahmad Abu Marhil y Arafat Dib, durante los secuestros de Avinatan Or y Eitan Mor, respectivamente.

Más de 68.200 palestinos han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva contra este territorio en represalia por el ataque del 7 de octubre, ese mismo día, en lo que una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos y organizaciones internacionales, entre otros, han llegado a calificar como un genocidio.