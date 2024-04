Benjamín Netanyahu arremete contra CPI, mientras sector ultranacionalista le insta a invadir Rafah

Ante la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita esta semana órdenes de arresto contra altos cargos israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que algo así constituiría un "escándalo a escala histórica", mientras que el sector más nacionalista de su Gobierno insistió en que tome la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en lugar de negociar con e grupo islamista palestino Hamás.

La CPI "no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las Fuerzas Armadas y líderes estatales es un escándalo a escala histórica", dijo hoy Benjamín Netanyahu en un discurso grabado.

Además, aseguró que el propósito detrás de dicha acción sería "paralizar la capacidad del Estado de Israel para defenderse", lo que calificó de "un crimen de odio antisemita sin precedentes".

Fuentes del Gobierno israelí, que el diario local Haaretz no identificó, adelantaron este lunes que las órdenes de arresto serían contra Benajmín Netanyahu; el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Ejército, Herzl Halevi, y que no se verían afectados funcionarios de rango inferior.

Además, insinuaron que tanto el Ministerio de Justicia, como los abogados del Ejército, están tratando de evitar que se llegue a ese punto, algo en lo que también estarían trabajando países amigos de Israel, con Estados Unidos a la cabeza.

Reunión con Blinken

Mañana, Benjamín Netanyahu se reunirá con el secretario de Estado de EE.UU. Anthony Blinken en su oficina en Jerusalén, tras un viaje de este por Arabia Saudí y Jordania, donde se espera que aborden la cuestión de la Corte Penal Internacional.

En 207 días de guerra de Israel en la Franja de Gaza, el número oficial de muertos supera ya los 34.500, el 75 % mujeres y niños según el Gobierno gazatí, mientras que la ONU ya acusó a Israel a mediados de marzo de estar cometiendo un crimen de guerra en el enclave al privar a la población civil de alimentos.

Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han denunciado, tras una investigación, que al menos en varios ataques Israel ha bombardeado de forma "indiscriminada" a la población civil.

Esta fotografía tomada el 30 de abril de 2024 muestra una vista de las tiendas de campaña en un campamento que alberga a palestinos desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en medio del conflicto en curso en el territorio palestino entre Israel y el grupo militante Hamas. | Fuente: AFP

La Franja de Gaza vive sumida en una catástrofe humanitaria, con alrededor del 80 % de su población desplazada, y escasez de agua potable y alimentos. Además, se estima que las labores de desescombro duren 14 años, al tener que retirar unos 37 millones de toneladas de ruinas en el enclave, según dijo la ONU.

Presión para no retrasar la invasión de Rafah

Mientras el Gobierno de Israel, entre ellos los familiares de los 133 rehenes que siguen cautivos en Gaza, esperan en las próximas horas una respuesta de Hamás a la última propuesta de tregua, Benjamín Netanyahu reiteró hoy que no queda más opción que invadir Rafah, algo que le han vuelto a exigir los dos ministros ultranacionalistas de su Gobierno, Itamar Ben Gvir, de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, de Finanzas.

"Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí, con o sin acuerdo", aseguró hoy Benjamín Netanyahu durante una reunión con familiares de secuestrados y víctimas del ataque efectuado el 7 de octubre de 2023 por el grupo islamista palestino contra territorio israelí y en el que murieron unas 1.200 personas.

"La idea de que paremos la guerra antes de alcanzar todos sus objetivos está fuera de toda discusión", reiteró.

Por su parte, Ben Gvir, amenazó hoy de nuevo con romper el Ejecutivo de coalición si Benjamín Netanyahu finalmente no invade Rafah y accede a negociar con Hamás.

"Advertí al primer ministro [de las consecuencias], Dios no lo quiera, de que Israel no entre en Rafah, Dios no lo quiera, de que ponga fin a la guerra, Dios no lo quiera, de que haya un acuerdo temerario”, dijo hoy Ben Gvir en un discurso grabado en vídeo en X.

A su vez, Smotrich, atacó en la red social X al ministro y miembro del Gabinete de Guerra, Gadi Eisenkot, después de que este tildara de "chantaje con amenazas políticas" y de daño contra "la seguridad nacional" las presiones de ambos para que Benjamín Netanyahu invada Rafah.

"Esto no es un chantaje, es una opinión legítima de millones de israelíes que se preocupan por el futuro del país tanto como usted", le dijo Smotrich a Eisenkot en X, donde añadió que es su "deber" impedir un acuerdo con Hamás.

Un campamento para palestinos desplazados internos que huyeron de Rafah y el norte de la Franja de Gaza visto en el oeste de Deir Al Balah, en el sur de la Franja de Gaza, el 23 de abril de 2024. | Fuente: EFE

"Impacto devastador"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó de que la incursión israelí en Rafah, que el Estado judío ha confirmado hoy, tendría un "impacto devastador" en el propio enclave palestino, pero también en Cisjordania ocupada y en toda la región.



"Un asalto militar a Rafah supondría una escalada insoportable que mataría a miles de civiles (...) Tendría un impacto devastador en los palestinos de Gaza, con graves repercusiones en Cisjordania ocupada y en toda la región", avisó Guterres en un encuentro con la prensa desde la sede de Naciones Unidas.



"Hago un llamamiento a todos los que tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo que esté en su mano para impedirla", añadió Guterres sobre Rafah, donde malviven 1,4 millones de gazatíes, la mayoría desplazados desde el norte.

Toman edificio universitario de EE.UU

Este martes manifestantes de la Universidad de Columbia se atrincheraron dentro de un edificio del campus, intensificando un enfrentamiento con las autoridades del centro mientras prosiguen las protestas propalestinas en muchas otras universidades de Estados Unidos.

La ocupación del Hamilton Hall de la prestigiosa universidad de Nueva York ocurrió horas después de que las autoridades de Columbia dijeran que habían comenzado a suspender a los estudiantes por no cumplir con una orden de desalojo del campamento que habían levantado en los jardines.

La toma del edificio fue reprobada por el presidente Joe Biden, que en días pasados pidió garantizar la libertad de expresión de los estudiantes y a la vez que exigió evitar actos de antisemitismo.

(Con información de EFE y AFP)

Activistas ocupan edificio de Universidad Columbia en protesta por guerra en Gaza | Fuente: AFP