Israel promete matar a Yahya Sinwar, el nuevo líder político de Hamás

El Ejército y la cancillería de Israel prometieron este martes matar a Yahya Sinwar, quien fue nombrado por el grupo islamista Hamás como su nuevo líder político tras el asesinato de su antecesor, Ismail Haniyeh.



"Yahya Sinwar es un terrorista, responsable del ataque terrorista más brutal de la historia: el 7 de octubre", dijo el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, en una entrevista para el medio Al Arabia que fue difundida en un comunicado castrense.



"Solo hay un lugar para Yahya Sinwar, y es junto a Mohamed Deif", comandante jefe del brazo armado de Hamás, quien murió en un bombardeo israelí el 13 de julio en la Franja de Gaza, añadió.



"Ese es el único lugar que estamos preparando y dirigiendo para él", recalcó.



De su lado, el ministro de Exteriores, Israel Katz, estimó que "el nombramiento del archi-terrorista Yahya Sinwar (...) es otra razón de peso para eliminarlo rápidamente y borrar a esta vil organización de la faz de la tierra".

Nuevo líder de buró político de Hamas

Estas declaraciones surgen poco después de que Hamás -que controla de facto la Franja de Gaza y es considerada organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea- anunció que eligió a Yahya Sinwar, jefe del grupo dentro del enclave palestino, como máximo líder de su buró político en sustitución de Haniyeh, quien fue asesinado hace una semana en Teherán en un ataque atribuido a Israel.



Hamás elige a Yahya Sinwar jefe del buró político en sustitución del fallecido Haniyeh | Fuente: AFP

"Elegir a Sinwar como líder del movimiento es un mensaje a la ocupación (israelí) de que sus amenazas no asustan a los líderes de la resistencia y no afectarán a sus decisiones", dijo Taher al Nono, asesor de medios del buró político de Hamás, a la cadena catarí Al Jazeera.



De su lado, la Yihad Palestina felicitó a Hamás por su decisión, al estimar que es "un fuerte mensaje al enemigo sionista de que Hamás sigue siendo fuerte y cohesionado, y que el enemigo no ha afectado a su estructura a pesar de la guerra de exterminio".



Yahya Sinwar, que se supone que sigue escondido en los túneles de Gaza, representa la línea más dura y beligerante del grupo y está considerado el cerebro de los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos, 251 secuestrados y desataron la guerra.



Desde entonces, es el hombre más buscado por Israel.



La elección de Yahya Sinwar, hasta ahora líder de Hamás dentro de Gaza en lo político y militar, confirma el cambio estratégico del grupo, donde la vertiente militar fagocitó a la política, además de poner en jaque las negociaciones para un alto el fuego, en las que ha defendido la postura más dura, frente a un Haniyeh más pragmático.



Sin embargo, Al Nono aseguró que la comunicación entre Yahya Sinwar y la delegación negociadora de Hamás para un cese el fuego "ha estado en curso desde el primer día de la batalla", y que no representa un obstáculo para implementar acuerdos.

