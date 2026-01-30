Sudáfrica declara "persona non grata" a un diplomático israelí y le ordena salir del país

Sudáfrica señaló que adoptó esta medida contra Ariel Seidman "tras una serie de violaciones inaceptables de las normas y prácticas diplomáticas que suponen un desafío directo a la soberanía" del país africano.

Sudáfrica declaró este viernes "persona non grata" al encargado de negocios de la embajada de Israel en Pretoria, Ariel Seidman, y le ordenó salir del país en un plazo de 72 horas, informó el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación.

"Esta decisiva medida se produce tras una serie de violaciones inaceptables de las normas y prácticas diplomáticas que suponen un desafío directo a la soberanía de Sudáfrica", explicó su comunicado.

"Estas violaciones incluyen el uso reiterado de las plataformas oficiales israelíes en redes sociales para lanzar ataques insultantes" al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y la "omisión deliberada" de informar al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación sobre "supuestas visitas de altos funcionarios israelíes", señaló la nota oficial.

"La soberanía de Sudáfrica y la dignidad de sus cargos son inviolables"

Estas acciones -subrayó- representan "un grave abuso del privilegio diplomático y una violación fundamental de la Convención de Viena", al tiempo que "han socavado sistemáticamente la confianza y los protocolos esenciales para las relaciones bilaterales".

"La soberanía de Sudáfrica y la dignidad de sus cargos son inviolables. El señor Seidman debe abandonar la República en un plazo de 72 horas", zanjó el departamento, al instar al Gobierno israelí a garantizar que su futura conducta diplomática "demuestre respeto por la República y los principios establecidos de la interacción internacional".

Seidman, que llegó a la embajada de Israel en Pretoria en agosto de 2025, es la figura diplomática israelí de mayor rango en Sudáfrica después de que Israel retirara a su embajador en 2023.

Las relaciones entre ambos países se han enrarecido desde que Sudáfrica acusó a finales de diciembre de 2023 a Israel ante la Corte Internacional de Justicia" (CIJ), principal órgano judicial de la ONU, de presuntos crímenes de genocidio cometidos en su guerra contra el grupo islamista Hamás en Gaza.

Israel, por su parte, ha negado firmemente las acusaciones de genocidio y ha criticado a Sudáfrica por actuar "como el brazo legal" de Hamás.

Esa denuncia ante la CIJ fue una de las razones que esgrimió el presidente de EE.UU., Donald Trump, gran aliado de Israel, cuando en febrero del año pasado ordenó suspender la ayuda económica a Sudáfrica, al acusar también a su Gobierno de "confiscar" tierras de la minoría blanca afrikáner.