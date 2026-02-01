Ocho países árabes e islámicos condenan las violaciones de tregua en Gaza por parte de Israel

Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Catar señalaron que las continuas violaciones de la tregua por parte del régimen israelí "constituyen una amenaza directa al proceso político y obstaculizan los esfuerzos en curso" para una segunda fase "más estable" en la Franja de Gaza, tanto en términos de seguridad como de condiciones humanitarias.

Ocho países árabes e islámicos condenaron este domingo las múltiples violaciones del alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Israel después de que el Ejército israelí acabara ayer con la vida de al menos 32 palestinos en varios ataques contra diferentes localizaciones en el enclave.

Los ministerios de Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Catar condenaron "enérgicamente las reiteradas violaciones por parte de Israel del alto el fuego en Gaza, que han causado la muerte y heridas a más de mil palestinos".

"Estas acciones corren el riesgo de aumentar las tensiones y socavar los esfuerzos destinados a consolidar la calma y restablecer la estabilidad, en un momento en que las partes regionales e internacionales están trabajando colectivamente para avanzar en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump e implementar la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", detallaron en la nota.

Demandan "asumir plenamente" sus responsabilidades

Los ministros consideran que estas continuas violaciones de la tregua "constituyen una amenaza directa al proceso político y obstaculizan los esfuerzos en curso" para una segunda fase "más estable" en la Franja de Gaza, tanto en términos de seguridad como de condiciones humanitarias.

Por ello, instaron a todas las partes involucradas a "asumir plenamente" sus responsabilidades con el objetivo de sostener el alto el fuego y de abstenerse "de cualquier acción que pueda socavar el proceso actual".

Esta condena llega un día después de que el Ministerio de Sanidad y Defensa Civil palestino contabilizara al menos 32 palestinos muertos en Gaza, entre ellos siete niños, debido a múltiples ataques israelíes a lo largo del enclave.

Con sus muertes, ya son cerca de 530 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que se han sumado las últimas víctimas de hoy.