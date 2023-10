Portavoz del Ejército israelí confirmó la muerte de Ali Caddy, comandante de la irrupción de Hamás en Israel

Medio Oriente El portavoz de las FDI responsabilizó a Hamás de las muertes de civiles en la Franja de Gaza

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Roni Kaplan, aseguró que el Ejército israelí logró abatir a Ali Caddy, comandante de la unidad Nukhba de Hamás, que dirigió la irrupción de las milicias de dicho grupo extremista al sur de Israel.

Según Kaplan, la ubicación del alto mando de Hamás fue determinada en la Franja de Gaza, donde fue aniquilado.

"La intención es dirigir los ataques a objetivos militares, como hace un rato que alcanzamos la posición de Ali Caddy, el jefe de Nukhba, el cuerpo de élite de Izzedin al-Qasam, los batallones milicianos de Hamás que son parte de este grupo terrorista", indicó en Enfoque de los Sábados.

"Él lanzó a cientos de los terroristas que ingresaron a Israel el día sábado (de la semana pasada). Fue bajo su comandancia, él fue el comandante de toda la actividad", agregó.

Como se recuerda, luego de que el pasado 7 de octubre Hamás disparara cientos de misiles hacia territorio israelí, miembros de dicha organización extremista atacaron a civiles en territorio de Israel y habrían secuestrado a más de 200 personas. Según el portavoz de las FDI, Caddy habría dirigido la operación.

Kaplan también aseguró que se habría abatido a Murad Abu Murad, jefe de la Inteligencia aérea en Gaza de Hamás.

"Alcanzamos la posición también de Murad Abu Murad que es el jefe de Inteligencia aérea de la ciudad de Gaza. Para hacerlo y para que no haya daños colaterales estamos pidiendo (a los civiles) que salgan de ese lugar", sostuvo.

"Hamás es responsable de las muertes de civiles en la Franja de Gaza"

Por otro lado, el portavoz de las FDI responsabilizó plenamente a Hamás de las muertes de civiles en la Franja de Gaza.

"Si existen civiles que todavía se quedan (en la franja), el responsable de las muertes de esos civiles es Hamás que los está usando como escudos humanos", aseguró.

"Hamás mata intencionalmente a civiles y se esconde tras civiles. Israel utiliza a sus fuerzas de defensa en un estado de derecho, en un Estado democrático, para salvaguardar a sus civiles y hace todo lo posible para minimizar daños a los civiles de la Franja de Gaza", aseveró.

En ese sentido, indicó que han solicitado "a la población civil en el norte de la Franja de Gaza que se evacúen hacia la zona del norte, pasando el valle de Gaza", ya que sus "ataques están dirigidos contra objetivos militares y contra cabecillas terroristas de Hamás".

"Realizamos enormes esfuerzos a fin de minimizar el daño a civiles y viviendas civiles y esto es lo que hicimos; por eso, les pedimos evacuar (...) Hamás comete un doble crimen de guerra. Está atacando indiscriminadamente a los civiles israelíes mientras utiliza a los habitantes de la Franja de Gaza como escudos humanos", señaló.

Asimismo, Kaplan dijo sentirse indignado con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y parte de la comunidad internacional pues, a su parecer, no habrían deslindado totalmente de las acciones de Hamás.

"Lo que más duele es que parte de la comunidad internacional, incluida la ANP no ha condenado estos ataques. Hace 78 años, el mundo nos dijo que no habrá más ataques a judíos que, por el solo hecho de ser judíos, sean asesinados; y lo que sucedió el pasado sábado fue la peor matanza de judíos en 24 horas desde el holocausto", afirmó.

"La ANP no dice nada, no lo termina de condenar; y el que no condena este tipo de ataques donde se ha quemado vivos a niños y se ha torturado, violado, a nuestras mujeres, donde se ha matado a personas (…) no es más que un verdadero cómplice de este tipo de ataques", puntualizó.