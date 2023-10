Cancillería peruana evalúa repatriar a su personal diplomático de Israel, aseguró embajador

Gobierno Manuel Cacho-Sousa indicó que hay tres diplomáticos nacionales que continúan laborando en la embajada

Ayer, viernes, 42 peruanos partieron desde Tel Aviv con rumbo a Roma (Italia), a bordo del avión presidencial, en medio del conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

Al respecto, el embajador del Perú en dicho país, Manuel Cacho-Sousa, precisó que con dicho arribo ya no hay más presencia de turistas nacionales varados en Israel.

"En cuanto a ciudadanos que se encontraban varados en calidad de turistas, ayer terminamos y ya no queda ningún peruano registrado como varado. Esa es mi satisfacción personal y a nivel nacional: que las familias puedan regresar a su país", sostuvo en Enfoque de los Sábados.

Además, indicó que, inicialmente, había una lista de 52 personas que abordarían el vuelo; sin embargo, 10 ciudadanos peruano-israelíes se habrían "desanimado".

"Teníamos una lista de 52 pasajeros, pero al final solo se embarcaron 42. Al consultar con los diez restantes, estos se desanimaron porque algunos eran ciudadanos peruano-israelíes que decían ‘no tenemos dónde vivir allá’, ‘cómo nos van a repatriar desde allá’. Entonces, optaron por no venir", refirió.

Por otro lado, resaltó que, de las 42 personas que partieron hacia Roma, "25 van a retornar con la presidenta a Lima" y los otros 17 "no se van a quedar varados, sino que el Gobierno está haciendo gestiones con Latam" para que regresen al Perú "en una línea aérea comercial y sin inconvenientes".

Se evalúa retorno de personal diplomático

Dado que se habría cumplido con la evacuación de los connacionales varados, Cacho-Sousa, en diálogo con Radio Nacional, indicó que la Cancillería está "evaluando" la repatriación del personal diplomático en la Embajada.

"En esta Embajada somos tres diplomáticos (…) Nuestras familias nos preguntan cuándo nos van a evacuar porque están preocupados. Yo siempre dije que tenemos que primero evacuar a todos los ciudadanos, lo que finalmente ayer se hizo. Yo estoy en contacto con la Cancillería y ya se evaluará esa posibilidad", sostuvo.

No obstante, precisó que esa "evaluación" dependerá de la escalada de la situación en las próximas horas.

"Hay que ver cómo escala la situación. Pero, por lo menos, la Cancillería me ha manifestado su preocupación e interés y yo lo aprecio mucho", subrayó.

¿Qué se sabe de la ciudadana peruana secuestrada por Hamás?

Por otro lado, respecto a la situación de la ciudadana Margit Schneider-Zimmerman y sus cuatro familiares, todos secuestrados por Hamás, el embajador precisó que solo ella es peruana.

"Al día siguiente de iniciado el conflicto, los familiares reportaban sus desaparecidos. Lamentablemente, dos fueron confirmados como fallecidos; pero en cuanto a la señora Schneider, solo ella es ciudadana peruana porque la familia es judía. No son cinco rehenes peruanos, sino la señora más sus familiares judíos", aseveró.

En ese sentido, remarcó que ella es la única persona de nacionalidad peruana que continúa en situación de desaparecida.

"No hay otros peruanos desaparecidos. Hay que tener en cuenta que, aunque el aeropuerto está operativo, no ingresan aviones y por eso no ingresan turistas. Por ello, tampoco tenemos más varados", puntualizó.