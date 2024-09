Sindicatos de Israel anuncian huelga general para forzar una tregua y liberación de rehenes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La organización de sindicatos más grande de Israel, Histadrut, anunció este domingo una huelga general a partir de mañana lunes, que incluirá al aeropuerto internacional de Tel Aviv, en apoyo al movimiento de protesta que exige una tregua con el grupo islamista Hamás que permita liberar a los rehenes en Gaza.



"Mañana, a partir de las 06.00 de la mañana (03.00 GMT), la economía israelí se detendrá. A las 08.00 de la mañana (05.00 GMT) se cerrará el aeropuerto y se suspenderán los despegues y aterrizajes", indicó el presidente de Histadrut, Arnon Bar-David, en un comunicado y añadió que: "No toleraré el abandono" de los rehenes.



Tras una reunión con los familiares de los secuestrados, Bar-David aseguró que "un acuerdo (de tregua) es más importante que cualquier otra cosa" y que el Gobierno israelí no lo ha firmado "por consideraciones políticas".



"Estamos recibiendo bolsas con cadáveres en lugar de un acuerdo. He llegado a la conclusión de que solo nuestra intervención podría movilizar a quienes necesitan ser movilizados", recalcó.

Ejército israelí confirmó cadáveres de rehenes

Este domingo, el Ejército israelí confirmó que los cadáveres que recuperó anoche de un túnel en el sur de Gaza corresponden a los de seis rehenes -cuatro hombres y dos mujeres- que Hamás secuestró en su ataque del 7 de octubre.



Esto avivó la furia de los familiares de los rehenes, quienes consideran que sus allegados estarían vivos si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hubiera firmado un pacto con Hamás, al que la mayoría en su gabinete se opone.



Han convocado esta noche a multitudinarias manifestaciones -en Tel Aviv, Jerusalén y decenas de puntos a lo largo de Israel- y pidieron una huelga general, una iniciativa que secundaron algunos alcaldes -incluyendo el de Tel Aviv- y los principales líderes de la oposición israelí.



"Estaban vivos. Netanyahu y el gabinete de la muerte decidieron no salvarlos. Todavía hay rehenes vivos allí, todavía se puede llegar a un acuerdo. Netanyahu no lo está haciendo por razones políticas", lamentó el líder de la oposición, Yair Lapid, quien preside el partido Yesh Atid y había pedido a los sindicatos una huelga general.

Negociaciones de alto al fuego

El líder del partido Unidad Nacional, Benny Gantz, dijo: "Por amor al Estado y la sociedad israelíes, por verdadera ansiedad por nuestro futuro, acudiré a la protesta en Tel Aviv esta noche".



Anoche, miles de personas tomaron las calles de Tel Aviv para protestar contra Netanyahu y su Gobierno de extrema derecha, demandando elecciones anticipadas y la firma de un acuerdo de tregua con Hamás que permita la liberación de los 97 rehenes (de los cuales un tercio ha muerto) que siguen cautivos en Gaza.



"Quienes asesinan a secuestrados no quieren un acuerdo", se defendió hoy el primer ministro en un mensaje grabado, poco antes de pedir "perdón" a la familia de uno de los rehenes muertos.



Las negociaciones de un alto el fuego que permita la liberación de los rehenes que quedan en Gaza cayeron en punto muerto entre acusaciones cruzadas de añadir nuevas demandas a la propuesta de tregua que extendió Estados Unidos en mayo.



Desde que estalló la guerra hace casi once meses, solo se ha logrado una tregua de una semana a finales de noviembre que permitió la liberación de 105 rehenes.



Un ministro del Likud, el partido de Netanyahu, dijo al Canal 12 que el primer ministro está preocupado por el renovado movimiento de protesta antigobierno, que estaba en su clímax justo antes de que estallara la guerra el 7 de octubre con el ataque de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y 251 secuestrados.

EFE