Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
Último momento -

Cúal fue el último temblor en México hoy 1 de septiembre según SSN

Cúal fue el último temblor en México hoy 1 de septiembre según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 1 de septiembre del 2025. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy lunes 01 de septiembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

Cómo determinar la duración y magnitud de un sismo


Existen sismógrafos que ayudan a registrar la amplitud y distancia de las ondas sísmicas, ante los cuales se realizan cálculos matemáticos que ayudan a definir la magnitud del temblor.

Además, estos instrumentos son altamente sensibles al movimiento de la superficie, lo cual les permite identificar con precisión el comienzo de un sismo hasta su conclusión.

Te recomendamos

Tags

Temblor México CDMX SSN en vivo Sismo México

Lo último en Mundo

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Configurar Boletín
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad

Contenido promocionado

Taboola