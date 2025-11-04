Pablo Monroy descarta que México haya intervenido en asuntos internos de Perú por asilo a Betssy Chávez

El exembajador de México en Perú Pablo Monroy se pronunció respecto de la decisión de su país de otorgarle el asilo diplomático a la extitular de la PCM Betssy Chávez y precisó que el proceso se ha llevado a cabo "en estricto apego al Derecho Internacional".

Monroy, quien es actualmente director general para América del Sur del Gobierno mexicano, refirió que a Chávez Chino se le acusa por rebelión y otros delitos "que no se ajustan necesariamente a lo que pasó". Asimismo, indicó que "los procedimientos legales contra ella han estado llenos de irregularidades".

Además, mencionó que la extitular de la PCM ha manifestado haber sufrido "de reiterados abusos" cuando estuvo en prisión "al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada hasta que concluya el juicio".

"Es así que solicita asilo diplomático a México. Se estudia su solicitud, estudia toda la información que ha recabado y encuentra que existen elementos suficientes para otorgar el asilo, actuando en estricto apego al Derecho Internacional. Cabe decir que el delito de rebelión en muchas legislaciones de muchos países es considerado un delito político; es decir, ni siquiera es un delito común por lo cual no se podría alegar que el asilo no procede. México no interviene ni ha intervenido en asuntos internos de Perú y tampoco ha actuado en reciprocidad con medidas extremas y desproporcionadas que se han tomado desde el Gobierno peruano", agregó.

Asilo a Betssy Chávez y rompimiento de relaciones diplomáticas

Como se recuerda, ayer canciller peruano Hugo de Zela anunció que Perú rompió relaciones diplomáticas con México luego de informar que Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada mexicana de nuestro país.

"Quiero lamentar que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país que hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias", sostuvo el canciller.

Asimismo, precisó que solo se trata de la figura de relación diplomática y no "relaciones consulares"; es decir, "nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules en nuestro país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país".

Cabe destacar que Betssy Chávez, rocesada por el intento de golpe de Estado de 2022 del exmandatario Pedro Castillo, estuvo en prisión hasta septiembre del presente año, cuando el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso de agravio constitucional y ordenó su inmediata excarcelación.