México denunciará el lunes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por asalto a embajada

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, anunció este domingo que su país presentará mañana, lunes, una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) luego de que policías del país sudamericano asaltaran la embajada mexicana en Quito y se llevaran por la fuerza al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass quien se encontraba refugiado bajo asilo político.

En una presentación ante la prensa, durante la recepción a la legación diplomática mexicana que llegó hoy desde Quito, la canciller dijo que el Gobierno de país confía en ganar la demanda contra Ecuador.

"A partir de mañana estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia donde estamos presentando este triste caso (...) Creemos que podemos ganar este caso rápidamente", dijo la jefa de la cancillería mexicana.

Bárcena indicó que México también acudirá a otros foros internacionales, como el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar el agravio ecuatoriano.

La embajada de México en Quito quedó clausurada este domingo luego de que se anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador y de que este domingo todos los funcionarios diplomáticos de la legación abandonaran el país sudamericano.

"Ni el dictador Pinochet" se atrevió

La canciller mexicana destacó la actuación de los funcionarios diplomáticos durante el asalto policial la noche del último viernes y señaló que defendieron la embajada "incluso arriesgando su propia integridad física".

Además volvió a calificar el incidente en Quito como un suceso "inédito" y "nunca antes visto".

"Ni el dictador Pinochet se había atrevido a ingresar a la embajada de México en Chile. Ingresaron con violencia y sin autorización, agrediendo físicamente y por esa razón y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, decidimos romper relaciones con el gobierno del Ecuador y lo condenamos enérgicamente", manifestó.

Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador, también lamentó lo ocurrido en Ecuador y calificó de improvisado al gobierno de Daniel Noboa.

"El presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe las convenciones internacionales, el gobierno de Ecuador es un gobierno que improvisa, no conocen su propia historia, creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían, pero no somos iguales", dijo.