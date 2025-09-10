Australia anuncia un gran despliegue de flota de drones submarinos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno australiano informó que desplegará una flota de drones de ataque submarinos de gran tamaño "Ghost Shark" como parte un programa de defensa por 1 100 millones de dólares.

El país construirá docenas de esos vehículos acuáticos autónomos para la Marina Real australiana, cuyas primeras unidades entrarán en servicio en enero, precisó el ministro de Defensa, Richard Marles. "Se trata de un recurso de gran importancia para la Marina Real", dijo el funcionario en rueda de prensa.

La empresa Anduril Australia obtuvo un contrato por 1 700 millones de dólares australianos (1 100 millones de dólares estadounidenses) para construir, mantener y desarrollar los nuevos drones. "Hemos expresado constantemente que Australia se enfrenta al panorama estratégico más complejo y, en cierto modo, más amenazador que hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial", afirmó Marles.

Los vehículos submarinos complementarán el plan de Australia de adquirir submarinos nucleares furtivos en un acuerdo multimillonario con Reino Unido y Estados Unidos, añadió.

Australia ha mostrado recientemente un fuerte interés por desarrollar sus capacidades de defensa para proyectar poder más allá de su territorio y proteger sus intereses en la región, según el Gobierno.

Australia condena ataques israelíes en Qatar

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, condenó este miércoles los ataques aéreos israelíes contra líderes de Hamás en Qatar, advirtiendo que "obviamente dificultarán" la firma de un acuerdo de paz y podrían provocar una escalada en el conflicto en Oriente Medio.

"El Gobierno australiano considera que fue una decisión equivocada. Qatar ha sido uno de los actores que buscan un alto el fuego inmediato y ha trabajado con Estados Unidos en la devolución de los rehenes", declaró Wong a la cadena pública australiana ABC.

Según la canciller, el ataque "viola la soberanía de Qatar, pone en riesgo el trabajo por el alto al fuego y aumenta el riesgo de escalada".

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también criticó las acciones, señalando que podrían descarrilar las negociaciones de paz.

"Quiero ver paz en la región, no una escalada", dijo ante periodistas en el marco de su viaje a las Islas Salomón para participar en el Foro de las Islas del Pacífico (PIF).

