Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Surfista murió atacado por un tiburón en una playa de Sídney

El ataque de tiburón ocurrió en la playa Long Reef, en el norte de Sídney.
El ataque de tiburón ocurrió en la playa Long Reef, en el norte de Sídney. | Fuente: Unplash / Marcelo Cidrack
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En lo que va del año se han reportado al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, de los cuales 4 han resultado mortales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre falleció este sábado tras ser atacado por un "gran tiburón" cuando hacía surf con unos amigos en una playa del norte de Sídney, según informó en un comunicado la Policía australiana.

El hombre fue atacado en la playa Long Reef, en el norte de Sídney, "por lo que se cree es un gran tiburón", dice el comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur, estado al que pertenece Sídney.

Los servicios de emergencia fueron contactados poco después de las 10 de la mañana del sábado (00.00 GMT), y, aunque el hombre pudo ser llevado hasta la orilla, falleció en "el lugar del ataque", señala el comunicado.

Según la cadena de televisión australiana ABC, el fallecido tenía 57 años, era un "surfista experimentado" y solo había estado en el agua con unos amigos durante unos 30 minutos antes del ataque del escualo.

La cadena señala que el resto del grupo pudo regresar a la orilla a salvo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Playa clausurada

Los agentes cerraron la playa e investigan qué tipo de tiburón es responsable del ataque, para lo que se ayudan de dos partes de la tabla de surf que han sido recuperadas del agua.

Los escualos -especialmente el gran tiburón blanco- al igual que los cocodrilos, son dos temidos animales de Australia conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

El mes pasado las autoridades australianas cerraron temporalmente una playa en el este de Australia, después de que un tiburón arrancara de un mordisco un pedazo de una tabla de surf, sin que el incidente dejara ningún herido.

En lo que va del año se han reportado al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, entre ellos el de un niño de 9 años que se salvó, y de los cuales 4 han resultado mortales.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Australia Tiburón Animales Sídney

Más sobre Oceanía

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA