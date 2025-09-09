Israel informó a EEUU del ataque en Catar contra cúpula de Hamás, según medios israelíes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Israel informó a Estados Unidos del ataque que lanzó este martes contra los altos cargos de Hamás en Catar, según recogen varios medios israelíes, entre ellos la televisión pública, Kan.

La cadena catarí Al Jazeera informó que se habían escuchado explosiones en Doha, la capital de Catar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás, tras lo que un oficial israelí confirmó a EFE un ataque de Israel contra líderes del grupos islamista en ese país.

Netanyahu justifica el ataque en Catar por el atentado de Hamás en Jerusalén

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque israelí de este martes contra los líderes de Hamás en Catar por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.

En un mensaje conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu dijo que ayer, tras el ataque de Jerusalén, informó a las agencias de seguridad israelíes de que se prepararan para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamás.

"Esta tarde, ante una oportunidad operativa, en consulta con todos los responsables del estamento de defensa y con pleno respaldo, el primer ministro y el ministro de Defensa decidieron implementar la instrucción dada anoche a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior), que la implementaron de manera precisa y óptima", explicó la oficina del mandatario.

Netanyahu asumió este martes la "responsabilidad total" del ataque, que según la cadena catarí Al Jazeera se produjo contra los miembros del equipo negociador de Hamás mientras estaban reunidos en Doha -Catar es uno de los principales mediadores- para discutir la última propuesta de alto el fuego en Gaza de Estados Unidos, que Israel dijo hoy haber aceptado.

En su mensaje, el primer ministro y el ministro de Defensa aseguraron que el ataque estaba "plenamente justificado" por las "acciones asesinas" ordenadas por los líderes de Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023, entre las que citaron "la asunción de la responsabilidad por el asesinato de nuestros ciudadanos en el atentado de ayer en Jerusalén".