Ucrania logra más avances territoriales en el sur mientras lanza lluvia de drones en Rusia

Las tropas de Ucrania lograron este viernes nuevos avances en el minado frente sur, en una ofensiva que incluyó la primera incursión en Crimea y con operaciones que combinan con sucesivos ataques con drones contra la anexionada península y el territorio continental de Rusia.



"Cada día estamos más cerca de (recuperar) Crimea", aseguró la portavoz del mando sur del ejército ucrananiano, Natalia Gumeniuk, quien admitió que las defensas antiaéreas rusas "aún son potentes".



A la vez, Kiev tiene en su poder "trucos" para burlarlas, aseguró.



Gumeniuk hizo estas declaraciones después de que Moscú informara de un masivo ataque de drones lanzados sobre Crimea y territorio ruso en la madrugada de este viernes.

Rusia sufre una oleada de drones

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, un total de 42 drones ucranianos fueron derribados sobre Crimea sin causar víctimas.



En total, en una jornada las fuerzas antiaéreas rusas interceptaron 73 drones en la zona de la "operación militar especial", según el portavoz castrense, Ígor Konashénkov.



Se trata del mayor ataque con aparatos no tripulados lanzados hasta ahora contra la anexionada península y los territorios ocupados.

El eco de la incursión en Crimea

Simultáneamente, no cesan las noticias sobre las consecuencias de la breve incursión ucraniana en Crimea, que pese a su carácter propagandístico, descubrió ciertas lagunas en la defensa de Rusia.



Según el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksí Danílov, se trata de "la primera operación (de esa clase) que se ha hecho pública".



"Hasta ahora nuestras Fuerzas Armadas se han dedicado a otro tipo de operaciones y no podemos informar a la sociedad sobre todas ellas", dijo Danílov.



Agregó, asimismo, que estas acciones no cesarán "hasta que todo el territorio del país, incluida Crimea", regrese al control de Kiev.



Esta misión se cumplirá por todos los medios, entre ellos los militares, "si los rusos no entienden que tienen que largarse de nuestro territorio cuánto antes".



"Ellos (los rusos) no tienen recursos para impedirnos cumplir con la misión de liberar nuestro país encomendada por nuestro presidente", opinó Danílov.

Zaporiyia, la ofensiva continúa

En el frente de batalla, los ucranianos continuaron avanzando en el sur del país, en dirección a Melitópol, para lograr el objetivo de cortar el corredor terrestre entre los territorios controlados por Rusia.



Las tropas del país "tuvieron éxito en las direcciones Novodanílovka-Novopokropivka y Mala Tokmachka", afirmó el portavoz del Estado Mayor, Andrí Kovalev.



Incursión relámpago ucraniana en Crimea | Fuente: EFE

Kovalev agregó que las fuerzas de Kiev se están "atrincherando en las posiciones conquistadas".



También el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) comentó en su informe diario los progresos ucranianos en el frente sur, sobre todo, en la zona de la localidad de Robotine, escenario de cruentos combates desde hace unas semanas.



"Las fuerzas ucranianas se acercaron más a la segunda línea de defensa rusa en el área de Robotine en la parte oeste de la región de Zaporiyia", señaló el ISW.

Rusia se agarra a sus conquistas

El gobernador interino de Zaporiyia impuesto por Rusia, Yevgueni Balitski, confirmó en Telegram que la situación en Robotine es "tensa" y escribió que el enemigo trata de desgastar las defensas rusas a costa de grandes pérdidas de "personal y equipo occidental".



La propia localidad, según Balitski, ha quedado destruida y se encuentra ahora en una zona gris, donde no hay ni tropas rusas ni ucranianas y tampoco cesan los duelos de artillería.



El gobernador prorruso agregó que las fuerzas rusas oponen una "férrea resistencia" para impedir el avance enemigo hacia el mar de Azov.

Otro tanto diplomático

Mientras, en el campo diplomático, Kiev se marcó hoy otro tanto al acoger la primera visita al extranjero del nuevo ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.



Según el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, "muchos asuntos importantes" fueron discutidos en la reunión con Fidan.



"La Fórmula de Paz. Los preparativos para la Cumbre de Paz Global. Los riesgos del bloqueo ruso del corredor de grano del mar Negro", detalló Zelenski al tiempo de expresar su agradecimiento a Turquía por su apoyo "continuo y coherente" a Ucrania.

(Con información de EFE)