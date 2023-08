¿Qué se sabe de la caída del avión privado donde viajaba Yevgueni Prigozhin, líder del Grupo Wagner?

El avión privado Embraer donde viajaba el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, se estrelló este miércoles en el centro de Rusia, siniestro en el que murieron sus diez ocupantes. La catástrofe aérea tuvo lugar exactamente dos meses después de que el líder de los mercenarios protagonizara una fallida rebelión armada contra el Kremlin.

Según confirmó la agencia de aviación civil, Rosaviatsia, en el Embraer-135 viajaban siete pasajeros, entre ellos Yevgueni Prigozhin y su "mano derecha", Dmitri Utkin, antiguo oficial de la inteligencia militar rusa (GRU).

La catástrofe aérea tuvo lugar en la región central de Tver cuando el avión que había despegado de Moscú se dirigía a San Petersburgo.

Por el momento, se desconocen las causas del siniestro, aunque algunos medios y canales de Telegram barajan varias versiones, desde un atentado con bomba por orden del Kremlin a un misil de la defensa antiaérea rusa o un ataque con drones enemigos.

Hasta el momento, ni el Kremlin ni Ministerio de Defensa ruso han confirmado oficialmente la muerte de Yevgeni Prighozin, que círculos cercanos al Grupo Wagner, sin embargo, dan por cierta, a la vez que culpan al presidente Vladimir Putin de estar detrás del accidente.

Este vídeo tomado de las imágenes publicadas en un canal de Telegram @grey_zone vinculado a Wagner el 23 de agosto de 2023 muestra los restos del avión cayendo cerca de la aldea de Kuzhenkino, en la región de Tver. | Fuente: AFP | Fotógrafo: HANDOUT

Ocupantes carbonizados

Los servicios de emergencia informaron a la agencia oficial RIA Nóvosti de que en la zona del siniestro se han hallado los cadáveres de los diez ocupantes que viajaban en el avión, tres tripulantes y siete pasajeros.

Según la prensa local, los cuerpos están totalmente carbonizados, así que será probablemente necesario realizar una prueba de ADN para confirmar su identidad.

El portal Baza asegura que uno de los pasajeros resultó decapitado en el accidente ocurrido no lejos de la localidad de Kuzhenkino, que se encuentra a unos 350 kilómetros de Moscú.

Aparte de Yevgueni Prigozhin y Utkin, los otros cinco pasajeros serían también miembros del grupo de mercenarios, que reanudó recientemente sus operaciones en el continente africano. Además, en el aparato se encontraba el comandante, un segundo piloto y una azafata.

Rosaviatsia subrayó que el avión tenía todos los permisos en regla y realizaba su vuelo tras recibir a su debido momento la autorización oficial para la utilización del espacio aéreo.

En el video publicado por el diario digital Gazeta.ru se puede ver como el aparato se precipita inusitadamente contra la tierra en un descampado, no lejos de unas viviendas rurales, tras lo que se produce una fuerte explosión.

Esta fotografía publicada en un canal de Telegram @grey_zone vinculado a Wagner el 23 de agosto de 2023, muestra los restos de un avión en llamas cerca de la aldea de Kuzhenkino, en la región de Tver. | Fuente: AFP | Fotógrafo: HANDOUT

Se estrella avión con 10 pasajeros, entre ellos Prigozhin, según fuentes oficiales rusas | Fuente: EFE

"Una señal a las élites"

El principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha afirmado tras el siniestro aéreo con Yevgeni Prighozin, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere enviar con la "eliminación" de su rival "una señal a las élites" de cara a las elecciones del próximo año.

Podoliak no ha querido entrar en detalles, a la espera de que "la niebla de la guerra desaparezca", pero considera "obvio" que "Putin no perdona a nadie", recordando que Yevgeni Prighozin lanzó hace exactamente dos meses un desafío sin precedentes contra el mandatario ruso. "Estaba esperando el momento", ha apostillado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Con este incidente, ha añadido Podoliak, el mensaje de Putin sería: "Cuidado. La deslealtad implica la muerte". Así, ha señalado que "si no es un tribunal ucraniano, será con una bala del FSB", en alusión a las siglas oficiales del Servicio Federal de Seguridad.

Para el asesor ucraniano, es también "obvio" que Yevgeni Prighozin estaba firmando su propia sentencia de muerte cuando creyó en las "garantías" ofrecidas por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que medió durante el motín de junio.

"No me sorprende"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo no sentirse sorprendido por el accidente de un avión este miércoles en el centro de Rusia y en cuya lista de pasajeros figuraba Yevgueni Prigozhin.

"No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende", manifestó en declaraciones a la prensa Biden, quien también aprovechó para mencionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, aunque no llegó a acusarlo directamente del avión siniestrado.

"No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta. He estado haciendo ejercicio durante la última hora y media", agregó Biden, quien se encuentra disfrutando de unas vacaciones en el lago Tahoe, ubicado entre Nevada y California.

Poco antes de sus declaraciones públicas, la Casa Blanca había informado de que el presidente había sido informado de lo ocurrido con la nave de Yevgueni Prigozhin y que no sorprendería el hecho.

En un tono similar se había posicionado antes la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, quien acudió a la red social X (anteriormente Twitter) para decir que el equipo de Biden había visto los artículos de prensa sobre lo ocurrido.

"Si se confirma, a nadie debería extrañarle", subrayó Watson, quien citó en su mensaje en X otra publicación de la cadena CNN en la que se indicaba que Yevgueni Prigozhin aparece en la lista de pasajeros del avión privado Embraer, siniestrado en la región de Tver, en el centro de Rusia.

Jefe de Wagner está en la lista de pasajeros de avión que se estrelló, según agencias rusas | Fuente: AFP

Prigozhin y su fallida rebelión

Yevgueni Prigozhin, multimillonario de 62 años, se rebeló el 24 de junio contra el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, tras acusarlo de haber ordenado el bombardeo de bases del Grupo Wagner en la retaguardia del frente de Ucrania.

Prometió asimismo "frenar" al comando militar de Moscú, recordó que tenía a su disposición a "25 000" combatientes y llamó a los rusos a unirse a sus fuerzas para "acabar con el desorden".

En ese entonces, Putin lo llamó "traidor" y advirtió del riesgo de una "guerra civil".

Los hombres de Wagner habían conseguido apoderarse de cuarteles de Rostov del Don, en el sudoeste de Rusia, y emprendieron una marcha hacia Moscú, pero Yevgueni Prigozhin puso fin al motín ese mismo día.

Primero aclaró que su intención no era dar "un golpe de Estado", sino liderar una "marcha por la justicia" y luego llegó a un acuerdo que le permitía partir a Bielorrusia y a sus hombres incorporarse al ejército regular.

Desde entonces, el líder de Wagner volvió varias veces a Rusia e incluso fue recibido el 29 de junio por Putin en el Kremlin.

El lunes por la noche, apareció en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en que decía estar en África, "haciendo a Rusia aún más grande en todos los continentes y a África aún más libre".

El jefe de Wagner dice estar trabajando para una África "más libre" | Fuente: AFP

Posando en la línea de frente

En mayo de este año, Yevgueni Prigozhin logró su consagración al reivindicar la conquista de la ciudad ucraniana de Bajmut (este), una de las pocas victorias en 2023 de las fuerzas rusas, tras meses de encarnizados combates.

Pero durante la batalla de Bajmut se acentuaron las tensiones con el Estado Mayor ruso. Yevgueni Prigozhin acusaba a los militares de escatimarle municiones y publicó videos con injurias contra los comandantes rusos. Una actitud inimaginable para cualquier otro individuo en Rusia, donde impera una severa represión.

Durante años, Yevgueni Prigozhin hizo el trabajo en las sombras para el Kremlin enviando mercenarios de su grupo privado, Wagner, a escenarios de conflicto en Oriente Medio y África, aunque siempre negó cualquier implicación en ellos. La estrategia cambió con el inicio del conflicto de Ucrania, en febrero de 2022.

Su irrupción pública se produjo en septiembre de ese año, cuando el ejército ruso sufría serios y humillantes reveses. Yevgueni Prigozhin se presentó por primera vez como el fundador de Wagner, que desde 2014 combatió en Ucrania, Siria y en países africanos.

En octubre, instaló sus oficinas en un edificio de vidrio de gran lujo de San Petersburgo y empezó a reclutar a miles de hombres en las cárceles rusas.

La oferta hecha a los convictos fue luchar a cambio de ser amnistiados. Con una advertencia: los desertores y aquellos que se dejaran capturar serían ejecutados.

A diferencia de los generales rusos, criticados por no asistir en persona a las batallas, Yevgueni Prigozhin ganó prestigio posando junto a sus mercenarios, supuestamente en la línea del frente.

(Con información de EFE y AFP)